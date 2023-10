Die Mainzer begründen ihre Entscheidung damit, dass die Haltung El Ghazis, der in den Niederlanden geboren und aufgewachsen ist, nicht in Einklang mit den Werten des Vereins zu bringen sei.

Bayerns Mazraoui wünscht Palästina Sieg im Nahost-Konflikt

Auch ein Spieler des FC Bayern München sorgte zuletzt in den sozialen Medien für Aufsehen. Der marokkanische Nationalspieler Noussair Mazraoui verbreitete ein Video, in dem den Palästinensern im Nahost-Konflikt der Sieg gegen Israel gewünscht wird.

"Der FC Bayern hat mit Noussair Mazraoui nach seinen Instagram-Posts am Sonntag umgehend Kontakt aufgenommen. Der Spieler befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft von Marokko in Afrika. Nach seiner Rückkehr ist ein ausführliches persönliches Gespräch mit der Klubführung in München vorgesehen", hieß es dazu in einem Statement des Rekordmeisters.