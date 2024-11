Armin Veh war in der ran Bundesliga Webshow zu Gast und hat über die Spielweise des FC Bayern, den Aufwärtstrend beim BVB und die starken Frankfurter gesprochen. Der FC Bayern hat in der Champions League einen immens wichtigen Heimsieg gegen Benfica Lissabon (1:0) geholt und die Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale gewahrt. Mann des Spiels war Jamal Musiala mit seinem Kopfballtreffer. Der langjährige Bundesligatrainer Armin Veh spricht in der ran Bundesliga Webshow über die Leistungen der Münchner in dieser Saison unter Vincent Kompany und über die Rolle von Musiala. Außerdem bewertet der 63-Jährige die Lage bei den anderen deutschen Königsklassen-Teilnehmern und erklärt, warum er Eintracht Frankfurt eine große Überraschung in der laufenden Saison zutraut. Armin Veh über ... ... den Auftritt des FC Bayern gegen Benfica Lissabon: "Wichtig ist, dass man sich so viele Torchancen herausspielt. Das machen sie ja schon die ganze Saison. Es ist schon beachtlich, dass sie fast mit demselben Kader wie letztes Jahr ganz anders Fußball spielen. Das ist der Verdienst des neuen Trainers Vincent Kompany, und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen und wie sich Torchancen herausspielen, ist einfach beeindruckend."

... die Reservistenrolle von Leroy Sane: "Er kommt gerade aus einer Verletzung und davor haben sie gut gespielt. Sie haben natürlich eine große Konkurrenz da vorne, aber wenn er von der Bank kommt, macht er das gut. Man muss die Rolle auch annehmen. Sie haben so viele Spiele in dieser Saison, dass man auch wirklich jeden braucht. Und das ist ja auch die Stärke in einem Kader, wenn du dann vielleicht mal vier oder fünf Verletzte hast, dass du trotzdem keinen Abfall hast. Bei Bayern ist enorm wichtig: Wenn du 20 Spieler hast, die alle spielen wollen und können, dann musst du die führen können. Sie müssen dir abnehmen, was du sagst und du darfst keine Spielchen spielen." Bundesliga-Spieltage terminiert: Zwei Kracher in SAT.1, auf Joyn und ran.de ... Jamal Musiala, der trotz seines Alters bereits wie ein Führungsspieler agiert: "Absolut. Führen muss man nicht nur mit dem Alter, sondern auch mit Leistung. Und die bringt er eigentlich jede Woche. Er ist ein Unterschiedsspieler, jetzt macht er auch noch Kopfballtore. Wir haben mit Musiala und Wirtz schon zwei überragende Spieler, die über die nächsten Jahre auch die Nationalmannschaft prägen können." ... eine mögliche Zukunft von Musiala beim FC Bayern: "Ich glaube, er bleibt, weil er sich unheimlich wohlfühlt. Wo soll er denn hin? So viele Vereine gibt es jetzt auch nicht, die besser sind als die Bayern. Ich glaube, dass Bayern einen ganz großen Wert darauf legt, dass sie ihn behalten. Und deshalb bin ich optimistisch, dass er verlängert. Bevor ich zu Manchester City gehe, würde ich immer bei Bayern bleiben. München ist ja auch schöner als Manchester. Real Madrid wäre eine Überlegung wert, aber Bayern München ist für mich nach wie vor mit die erste Adresse im europäischen Fußball."

Veh überzeugt: Vier Bundesligisten erreichen K.-o.-Runde der CL ... die Leistungen der deutschen Vereine im Europapokal: "Letztes Jahr war ich überrascht, als wir drei Mannschaften im Halbfinale hatten, weil die Bundesliga eigentlich nicht die Qualität dafür hat. Das war vielleicht etwas überperformt. Aber ich glaube, dass es Leipzig schwer haben wird, weil sie auch noch richtig gute Gegner haben. Die spielen jetzt in Mailand und haben noch kein Spiel gewonnen - da müssen sie also fast schon gewinnen. Aber die anderen kommen da weiter. Im Endeffekt musst du ja 25. werden in der Tabelle, damit du nicht weiterkommst. Also vier kommen mit Sicherheit weiter, davon bin ich überzeugt." ... die finanzielle Kluft zwischen der Bundesliga und der Premier League: "Ein Nachteil ist es natürlich nie, wenn du mehr finanzielle Möglichkeiten hast. Die haben die Engländer aber schon seit Jahren. Sie haben es am Anfang mit viel Geld aber auch nicht gut gemacht, jetzt jedoch machen sie es besser. Von daher müssen wir schon schauen, dass wir da nicht ganz abgehängt werden. Aber wir nehmen immer das Beispiel England. Wir haben auch Vorteile zum Beispiel gegenüber Frankreich oder gegenüber anderen Ländern, da haben wir nicht weniger Geld."

... einen möglichen Nachfolger von Harry Kane beim FC Bayern: "Marmoush ist sicher ein Thema, denn der spielt nicht nur dieses Jahr überragend, sondern auch letztes Jahr schon. Er hat eine unheimliche Dynamik. Du brauchst dann auch Spieler, die andere Fähigkeiten besitzen, so wie Marmoush, der enorm schnell ist. Er würde sicher gut zu den Bayern passen. Aber ich würde mir wünschen, dass er noch länger bei der Eintracht bleibt. Er und Ekitike sind derzeit die Unterschiedsspieler, die vorne unheimlich gefährlich sind und Spiele entscheiden." ... den Aufwärtstrend bei Borussia Dortmund nach der jüngsten Krise: "Diese Krise ist dann abgewendet, wenn man kontinuierlich gewinnt. Sie wollen die Nummer zwei hinter Bayern sein, vielleicht sogar die Nummer eins. Sie haben die finanziellen Mittel und von daher ist es auch Pflicht, immer in die Champions League zu kommen. Das Spiel gegen Leipzig war unheimlich wichtig, denn das haben sie absolut verdient gewonnen, aus einer Situation heraus, in der jeder dachte, dass Leipzig in Dortmund gewinnen kann. Dieser Sieg hat ihnen unheimlich geholfen, auch für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Gerade ein Can hat ein überragendes Spiel gemacht, nach all der Kritik kann man daran auch wachsen." "Aber: Ich bin noch nicht so überzeugt, denn die Spiele vorher, die sie gewonnen haben, waren nicht so überzeugend. Wenn ich an das Spiel gegen Bochum denke, wo sie 0:2 hinten lagen und eigentlich das 0:3 kriegen müssen. Dann hätten sie das wohl nicht mehr geholt. Es überzeugt mich noch nicht. Es ist ein anderes Spiel geworden, sie haben mit Guirassy auch einen geholt, den sie brauchen, der auch sehr wichtig ist, aber überzeugend ist es bislang noch nicht." ... die Dortmunder Auswärtsschwäche: "Das ist die Frage, ob sie die Qualität haben, diese Spiele anzugehen, dass sie die auch dominant gestalten. Es wird sich zeigen, ob sie die Qualität haben oder ob der Kader überschätzt wird."

Veh: "Bayern wird Meister" ... Xabi Alonso und ob er in Gedanken womöglich bereits bei einem anderen Klub ist: "Nein, ich bin mir sicher, dass er absoluter Profi ist. Er ist ja auch nicht umsonst in Leverkusen geblieben, er hat ja auch große Ziele. Es ist einfach so, dass die anderen Mannschaften jetzt anders gegen den Deutschen Meister spielen. Und sie haben das Spielglück momentan noch nicht so, wie sie es im vergangenen Jahr hatten. Sie haben viele Spiele ganz spät entschieden. Sie spielen jetzt nicht viel anders, aber bekommen auch Gegentore, die sie letztes Jahr nicht bekommen hätten und machen aus ihren eigenen Großchancen nicht so viel. Aber ich bin fest überzeugt, dass die Leverkusener auch dieses Jahr wieder ganz oben dabei sind, auch wenn es schwer wird, die Bayern abzugreifen. Ich denke, Bayern wird Meister."

... die Schwäche des VfB Stuttgart in der Champions League: "Sie haben mit Anton, Ito und Guirassy drei ganz entscheidende Spieler verloren und spielen trotzdem wieder einen ähnlichen Fußball wie letztes Jahr. Die Ergebnisse stimmen noch nicht so, sie hätten aber auch schon wesentlich mehr Punkte haben können aufgrund ihrer Leistung. Ich bin überzeugt, dass sie den Spagat hinkriegen werden zwischen Champions League und Bundesliga." ... die Zukunft von Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß: "Ich wüsste jetzt nicht, warum man vom VfB zu Leverkusen gehen sollte. Dann soll er lieber in Stuttgart bleiben. Also ich schätze Leverkusen total, vor allem, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Aber mir ist der VfB deutlich näher." ... die Probleme von RB Leipzig: "In der Bundesliga läuft es, weil die Gegner nicht so stark sind wie in der Champions League. In der Konstellation, die sie haben, ist es in der Champions League mit am schwierigsten. In der Bundesliga ist es so, dass sie die meisten Gegner, die sie hatten, auch schlagen müssen. Gegen Dortmund haben sie mich ein bisschen enttäuscht, was man aber nicht vergessen darf: Jetzt fehlt Xavi, der sich leider verletzt hat und der ein ganz wichtiger Mosaikstein in der Offensive ist. Und sie haben vorher mit Olmo noch einen überragenden Offensivspieler verloren. Also zwei Spieler, die man nicht so einfach adäquat ersetzen kann."

