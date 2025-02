Anzeige

FC Bayern: Statistisch Meister, aber Fragezeichen bleiben Statistisch gesehen ist dem Rekordmeister der Titel jedenfalls nicht mehr zu nehmen, da noch nie ein Bundesligist ein solches Polster nach 22 Spieltagen noch verspielte. Aber der Auftritt hinterließ dennoch einige Fragezeichen über die Qualität des Teams von Vincent Kompany. ran fasst die Erkenntnisse des Spitzenspiels zusammen.

Dank Upamecano: Bayerns Abwehrzentrum stabilisiert sich Die gute Nachricht für die Bayern war sicher die meist konzentrierte und kompromisslose Leistung des schon häufig kritisierten Innenverteidiger-Duos Dayout Upamecano und Minjae Kim. Auch wenn der französische Abwehrchef nicht ganz so stark spielte wie zuletzt in Glasgow und sich auch unnötige Fehlpässe erlaubte, war er der Turm in der bayerischen Defensivschlacht. "Wir haben in dieser Woche viel das Verteidigen im Strafraum trainiert und wie wir gegen eine Mannschaft, die gut Fußball spielt, etwas tiefer stehen können. Das ist uns gut gelungen", sagte Manuel Neuer, der ebenfalls eine überzeugende Partie zeigte und mehrfach einen Rückstand verhinderte (ran-Note 2 für alle drei). "Man sieht aktuell, dass unsere Verteidigung es richtig gut macht und sich gefestigt hat. Wir kriegen wenig Gegentore, von dem her sind wir aktuell sehr, sehr happy", meinte auch Freund. Daher soll nun zeitnah mit Upamecano verlängert werden, ein Einkauf von Leverkusens Kapitän Jonathan Tah ist laut Freund "kein Thema mehr".

Die Außenverteidiger bleiben die große Problemzone Gegenüber dem Abwehrzentrum fielen alle anderen Mannschaftsteile dagegen deutlich ab. Zudem wurde einmal mehr deutlich, dass die größte Problemzone des FCB auf den Außenbahnen liegt. Selbst der aktuell verletzte und gerade erst verlängerte Stamm-Linksverteidiger Alphonso Davies hat defensiv seine Schwächen, die er aber oft mit seiner Schnelligkeit wettmachen kann. Dahinter allerdings zeigten sich weder Raphael Guerreiro in Glasgow noch der lange verletzte, nominelle Innenverteidiger Hiroki Ito in Leverkusen in der Lage, die gegnerischen Angriffe über die Flügel einzudämmen. Und auf rechts konnte bislang Sacha Boey die vor einem Jahr gezahlte Ablöse von 30 Millionen Euro nicht rechtfertigen, so dass meist Dauerläufer Konrad Laimer den Vorzug erhält. Doch der Österreicher ist eigentlich im Mittelfeld zu Hause, was offensiv von Vorteil ist, gegen den Ball aber wird der etwas langsamere Laimer immer wieder überlaufen. Eigentlich spricht daher rechts hinten alles für eine Chance für Rückkehrer und Eigengewächs Josip Stanisic, doch selbst an seiner alten Wirkungsstätte und trotz des Leverkusener Dauerdrucks brachte ihn Kompany erst nach 68 Minuten.

Die Offensive lahmt Die Schwierigkeiten der Münchner Hintermannschaft, die fünf Großchancen zuließ, war auch auf die fehlende Entlastung durch die Offensive zurückzuführen. Die ist zwar nominell hochkarätig besetzt und auch selbst im internationalen Vergleich herausragend bezahlt, sorgte aber gegen Leverkusen tatsächlich für null Gefahr. Zwei Torschüsse gab das Starensemble ab, ein neuer Bundesliga-Minusrekord für den FCB seit der Daten-Erfassung 1992 – und aufs Tor ging davon keiner. "So harmlos habe ich die Bayern noch nie gesehen", lautete das vernichtende Urteil von Lothar Matthäus über die lahme Offensive, in der 100-Millionen-Mann Harry Kane nicht zum ersten Mal gegen gute Abwehrreihen kein Faktor war.

Auch Jamal Musiala, eben erst durch seine Vertragsverlängerung zum Spitzenverdiener neben Kane aufgestiegen, konnte wie seine Nebenleute kaum einmal das Spiel beruhigen, geschweige denn für Gefahr sorgen. "Wir haben keinen Druck gemacht und hatten nicht viel Ballbesitz", gab der Nationalspieler zu: "Wir werden in den nächsten Tagen auf das Spiel zurückblicken und schauen, was wir besser machen können."

Kompany kann auch pragmatisch Vincent Kompany nahm die Kritik an, wollte sie aber nicht überbewerten. Schließlich war es bei den meisten Niederlagen oder unnötigen Unentschieden in dieser Saison genau umgekehrt gewesen. Meist waren die Bayern überlegen, trafen aber vorne nicht und ließen sich dann hinten zu einfach auskontern. In Leverkusen aber stand die Defensive, wenngleich natürlich auch dank des fehlenden Killerinstinkts der Gastgeber. Bayer habe "den Ball sehr gut laufen lassen und sehr gut gepresst - also mussten wir verteidigen", erklärte Kompany hinterher: "Insofern kann ich meiner Mannschaft für die Mentalität und das Verteidigen trotzdem ein großes Kompliment machen." Und weiter: "Leverkusen hat uns unter Druck gesetzt - aber wenn wir nach dem harten Kampf in Glasgow vor drei Tagen nicht die Mentalität zeigen, Schüsse und Flanken zu blocken und als Team mit Harry und Jamal zu verteidigen, dann hätten wir diesen Ort noch enttäuschter verlassen. Wir werden definitiv aus diesem Spiel lernen, aber wir nehmen das Ergebnis und machen weiter."

Alonso macht nicht immer alles richtig Zuletzt hatte Xabi Alonso die Bayern immer wieder mit überraschenden taktischen Maßnahmen aufs Glatteis geführt, ob mit Konterfußball wie im Pokal oder Beton-Defensive wie im Hinspiel. Diesmal setzte er von Beginn an auf Offensiv-Fußball mit Nathan Tella als einziger Spitze vor Florian Wirtz. Das Duo glänzte und hatte beste Chancen, zweimal traf Tella in der erste Halbzeit nur die Latte. Und dennoch musste sich Alonso hinterher den Vorwurf gefallen lassen, nicht mutig genug gewesen zu sein. Trotz der drückenden Überlegenheit wechselte der Trainer erst in der 85. Minute erstmals.

Den zuletzt so treffsicheren Mittelstürmer Patrik Schick, der eine der vielen Flanken hätte verwerten können, brachte er erst in der Nachspielzeit. Und Victor Boniface blieb komplett draußen. Die Frage, ob ein echter Neuner eine der vielen Chancen verwertet hätte, wiegelte Alonso aber ab. "Ja, vielleicht, das werden wir nie wissen", sagte er nur. Es sind letztlich aber solche vermeintlichen Fehlgriffe, die die Leverkusener wertvolle Punkte kosten – so wie zuletzt Alonsos Verzicht auf Wirtz, Schick und Co. in der Startelf beim 0:0 in Wolfsburg.

