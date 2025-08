Anzeige

+++ 2. August, 13:52 Uhr: VfB-Aufsichtsrat trifft offenbar Entscheidung +++ Wie die "Bild" berichtet, soll es am Dienstag erneut zu Gesprächen im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart gekommen sein - erneut ging es wohl um die Causa Woltemade und die Frage, ob man bereit ist, Gespräche zu führen. Dabei wurde demnach nach der Meinung jedes Mitglieds gefragt. Am Ende hieß die einstimmige Entscheidung laut dem Boulevardblatt, dass die Schwaben dem Kurs treu bleiben. Das bedeutet, dass Stuttgart sich wohl erst einmal weiterhin nicht für Gespräche mit dem FC Bayern öffnet. Stattdessen soll der VfB weiterhin auf ein Angebot von 65 Millionen Euro warten - erst dann wäre die Vereinsspitze demnach bereit, Kontakt zu dem Rekordmeister aufzunehmen. Es wäre ein Erfolg für den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner, die vehement auf die harte Linie gepocht haben sollen.

+++ 1. August, 14:26 Uhr: Wehrle bleibt im Woltemade-Poker standhaft +++ Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrl, hält an seiner Position im Fall Nick Woltemade fest. "Ich bleibe bei dem, was ich vor fünf Wochen gesagt habe: Wir wollen mit Nick in die nächste Saison gehen – und wenn etwas Außergewöhnliches passiert, sind wir bereit, uns an einen Tisch zu setzen. Daran hat sich nichts geändert", erklärte er beim "Münchner Merkur"/"tz" Bis zum Supercup am 16. August (live in SAT.1 und auf Joyn) bei dem es ausgerechnet gegen den FC Bayern geht, wolle der VfB seine Mannschaft für die kommende Saison zusammen haben. Das Wort "Deadline" wollte Wehrle aber nicht in den Mund nehmen. Die Bayern haben bislang 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni für den 23-Jährigen geboten. Der Pokalsieger will aber dem Vernehmen nach erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln. Die vielen Spekulationen sieht Wehrle als "Teil des Geschäfts. Wissen Sie, diese Woche habe ich gehört, dass ich mit Bayern verhandle, weil ein Auto mit Münchner Kennzeichen vor der VfB-Geschäftsstelle stand. Wie viele Einwohner hat München nochmal?! Teilweise ist es schon abenteuerlich, was da rein interpretiert wird", sagte er. Für Stuttgart gehe es nun darum, so Wehrle weiter, "eine erfolgreiche Saison zu spielen. Da ist Nick ein ganz wichtiger Spieler – und er hat noch drei Jahre Vertrag. Wir müssen uns mit Angeboten nicht beschäftigen, denn wir haben zu keinem Zeitpunkt signalisiert, ihn verkaufen zu wollen. Dass Woltemade trotz angeblicher Einigung mit Bayern womöglich in Stuttgart bleiben wird, sieht Wehrle pragmatisch: "Da sind wir alle Profis genug. Und ich bin mir sicher, dass auch Nick im kommenden Jahr im VfB-Trikot brennen wird." Derzeit kursieren allerdings einige Gerüchte, dass Woltemade sich zwar professionell verhält, jedoch missgelaunt wirkt. Laut Informationen von "RTL" ist nun auch sein Berater Danny Bachmann an den Tegernsee gereist, wo der VfB sein Trainingslager abhält. Es wird spekuliert, dass Bachmann nun den Druck auf die Stuttgarter weiter erhöhen möchte. Wehrle dürfte sich davon aber kaum beeinflussen lassen.

+++ 31. Juli, 11:06 Uhr: Woltemade griesgrämig - VfB-Star pocht verstärkt auf Wechsel +++ Die Situation um Nick Woltemade kocht weiter hoch. Der VfB-Star soll genervt von der aktuellen Situation sein und das auch im Trainingslager der Stuttgarter kund tun. Das berichtet die "Bild" und fügt hinzu, dass die Laune des Stürmers einen Tiefpunkt erreicht habe. Demnach trat Woltemade am Tegernsee bereits mehrfach mit den Bossen in Kontakt, um seinen Wechselwunsch zu verdeutlichen. Dabei soll er an die sportliche Führung und das Trainerteam appelliert haben, damit diese von ihrer Haltung abrücken und Gespräche mit den Bayern aufnehmen. Ohne Erfolg: Laut "Bild" hat sich nichts an der Ansicht von Fabian Wohlgemuth und Alexander Wehrle geändert, die weiterhin keinerlei Interesse an einer Kontaktaufnahme zum deutschen Rekordmeister zeigen. Auch der bleibt wohl weiterhin hart. So sollen die Bayern-Bosse am Mittwochabend erneut zusammengesessen haben, um über einen Woltemade-Transfer zu diskutieren. Max Eberl und Co. legten dabei dem Bericht zufolge fest, vorerst kein weiteres Angebot für den deutschen Nationalspieler vorzubereiten. Stattdessen pocht man weiterhin auf ein persönliches Treffen mit den VfB-Verantwortlichen.

+++ 30. Juli, 15:45 Uhr: Dreesen übt Kritik an VfB-Verhalten +++ Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kann die Haltung von Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart im Fall von Nick Woltemade nicht nachvollziehen. "Wir haben ein Angebot abgegeben, das hat bis dato nicht zu einem Gespräch geführt. Und das verstehen wir nicht", sagte Dreesen am Mittwoch bei der Eröffnung der Sonderausstellung "20 Jahre Allianz Arena". Grundsätzlich spreche er aber sowieso "ungern über Spieler anderer Klubs", führte der Bayern-Boss weiter aus: "Aktuell ist Nick Woltemade Spieler des VfB Stuttgart. Und wie es weitergeht, wird man sehen." Ob es denn normal sei, dass ein Verein noch vor Verhandlungen eine bestimmte Ablöse fordere, wurde Dreesen gefragt. "Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, ob was normal oder unnormal ist. Ich glaube, unsere Branche ist so verrückt, dass alles normal ist."

+++ 30. Juli, 13:53 Uhr: Diese Deadline setzt der VfB nun wohl für die Bayern +++ Den Transfer von Luis Diaz konnte der FC Bayern nun auch final eintüten - bei Nick Woltemade verlaufen die Verhandlungen jedoch weiter schleppend. Nun überlegt der VfB Stuttgart dem Konkurrenten aus München eine Deadline zu setzen. Laut der "Bild" wollen die Cannstatter eine endgültige Entscheidung im Woltemade-Poker bis zum Supercup zwischen dem VfB und dem FC Bayern. Der findet am 16. August (ab 20:30 Uhr live auf Joyn) statt. Ab diesem Zeitpunkt schließt Stuttgart demnach die Tür für einen Abgang des deutschen Nationalspielers. Die Münchner müssen sich also sputen, wenn sie einen Transfer des Stürmers noch umsetzen wollen. Die letzten beiden Angebote für Woltemade wurden vom VfB direkt abgelehnt. Dem Bericht zufolge plant Bayern weiterhin an seinem Geduldsspiel mit dem Neuner festzuhalten - auch weil Woltemade unbedingt zum deutschen Rekordmeister will. Die angebliche Deadline könnte dieses Vorhaben aber ins Wackeln bringen

+++ 29. Juli, 17:34 Uhr: VfB-Kapitän glaubt weiter an einen Woltemade-Verbleib +++ VfB-Kapitän Atakan Karazor hofft auf einen Verbleib von Shootingstar Nick Woltemade beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der Angreifer sei "ein geiler Spieler, den wir sehr, sehr gut gebrauchen können", sagte Karazor am Dienstag im Trainingslager der Schwaben und betonte: "Deshalb habe ich ihm gesagt, dass er hier sehr, sehr gerne gesehen wird." Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich beim Thema Woltemade dagegen schmallippig. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth habe "dazu gestern alles gesagt", meinte der Coach in Rottach-Egern: "Er ist hier, darüber freuen wir uns. Ich hatte ein gutes Gespräch mit ihm." Über den Inhalt der Unterredung wollte sich Hoeneß nicht äußern. Woltemade besitzt beim VfB einen Vertrag bis 2028 - ohne Ausstiegsklausel. Die bisherigen Angebote der Bayern über 40 bzw. 50 Millionen Euro plus jeweils fünf Millionen an Boni hatten die Schwaben abgelehnt. Sie stellen sich angeblich mindestens 65 Millionen Euro Ablöse vor. Ein drittes Angebot wollen die Münchner aber vorerst nicht abgeben, heißt es. Karazor ist es recht, der VfB habe große Ziele. "Wir haben den DFB-Pokal nicht mal eben so gewonnen", sagte der Kapitän.

+++ 28. Juli, 19:15 Uhr: Nick Woltemade nimmt VfB-Training am Tegernsee auf +++ Shootingstar Nick Woltemade hat inmitten der Spekulationen um einen möglichen Transfer zum FC Bayern seine Arbeit beim VfB Stuttgart wieder aufgenommen. Der 23-Jährige reiste mit dem DFB-Pokal-Sieger am Montag ins Trainingslager an den Tegernsee, wo er am Nachmittag auch gleich eine erste kurze Einheit mit den Kollegen absolvierte. Bei der Ankunft am Teamhotel schrieb Woltemade, seine Kappe tief ins Gesicht gezogen, einige Autogramme für Fans. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bekräftigte, den Stürmer im Normalfall nicht mehr abgeben zu wollen. "Wir haben das öffentlich deutlich und klar genug ausgedrückt, daran hat sich nichts geändert", sagte er. "Nick wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch zu unserem Kader in dieser Saison gehören." Woltemade mache "einen motivierten Eindruck, die Mannschaft hat sich auch auf seine Rückkehr gefreut. Wir haben hinter verschlossenen Türen gesprochen, und dort bleibt das auch." Am Samstag hatte Woltemade bereits die obligatorischen Leistungstests beim VfB absolviert. Für Trainer Sebastian Hoeneß kam dies trotz der jüngsten Wechselspekulationen "nicht überraschend", wie er versicherte. Der Coach war mit Woltemade in den vergangenen Wochen "immer im Austausch gewesen", zuletzt habe er am Freitag noch mit dem umworbenen Angreifer telefoniert. Hoeneß und der VfB erwarten, dass sich Woltemade vom Werben der Bayern, denen er bereits eine Zusage gegeben haben soll, nicht in seiner täglichen Arbeit beeinflussen lässt. "Nick ist da, alles andere ist für mich jetzt nicht relevant", wird Hoeneß in der Stuttgarter Zeitung/Nachrichten zitiert. Woltemade besitzt beim VfB einen Vertrag bis 2028 - ohne Ausstiegsklausel. Die bisherigen Angebote der Bayern über 40 bzw. 50 Millionen Euro plus jeweils fünf Millionen an Boni hatten die Schwaben abgelehnt. Sie stellen sich angeblich mindestens 65 Millionen Euro Ablöse vor. Ein drittes Angebot wollen die Münchner aber vorerst nicht abgeben, heißt es.

+++ 27. Juli, 10:40 Uhr: Hoeneß kommentiert Woltemade-Fotos +++ Die Causa Woltemade ist nach wie vor verfahren. Der VfB Stuttgart hat die Offerten des FC Bayern abgelehnt, aktuell verzichtet der Rekordmeister wohl auf ein weiteres Angebot. Der Stürmer selbst sollte erst am Montag zum Start des Trainingslagers am Tegernsee zu den Stuttgartern zurückkehren, Fotos der "Bild" zeigten aber, dass er die Saisonvorbereitung bereits am Samstag aufgenommen hat. Nach dem Testspiel gegen Celta Vigo kommentierte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß dies mit den Worten: "Nick ist da. Alles andere ist für mich gerade nicht wichtig." Auch interessant: FC Bayern: Sven Ulreich macht Tod seines Sohnes öffentlich Und weiter: "Ich war mit Nick immer im Austausch. Wir haben gestern telefoniert." Der 23-Jährige soll sich bereits seit Wochen mit den Bayern über einen Wechsel einig sein, sein Vertrag in Stuttgart läuft aber noch bis 2028.

