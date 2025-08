Die Bundesliga -Vereine befinden sich in einem spannenden Transfersommer. Seit dem 1. Juli dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen.

In gut einem Monat startet die neue Bundesligasaison. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte.

+++ 21. Juli, 20:45 Uhr: Galatasaray baggert wohl an VfB-Star +++

+++ 23. Juli, 17:09 Uhr: Brady-Klub Birmingham baggert wohl an Werder-Star Ducksch +++

+++ 1. August, 14:27 Uhr: Grimaldo deutet erneut Wechsel an +++

Eine weitere Maßnahme des Niederländers, die seinen Willen zu untermalen scheint, zeigt sich in seiner Instagram-Biografie. Bis vor kurzem soll der Bundesliga -Verein in dieser noch enthalten gewesen sein, wie Romano berichtet. Nun entfernte Xavi den Klub jedoch.

Auffällig: Wie Fabrizio Romano berichtet, war der Youngster am Freitag nicht im Training der Leipziger dabei. Demnach wird er wohl auch nicht im heutigen Testspiel gegen Atalanta Bergamo im Kader stehen.

Es scheint Tempo in die Personalie Xavi Simons zu kommen. Der offensive Mittelfeldspieler scheint RB Leipzig verlassen zu wollen und in erster Linie mit der Premier League zu liebäugeln.

Grimaldo wechselte als junger Spieler aus der Jugendakademie des FC Barcelona nach Portugal, ehe er sich Bayer Leverkusen anschloss. Die Tür für einen Verbleib schloss er jedoch nicht: "Ich habe für Leverkusen das Maximum gegeben. Und ich werde in den Jahren, in denen ich hier bin, immer 100 Prozent geben."

Im "Kölner Stadtanzeiger" sagte Grimaldo: "Als ich nach Leverkusen kam, habe ich dem Verein ganz klar gesagt, welche Ziele ich habe. Ich bin fast 30 Jahre alt und würde mich gerne in Spanien ausprobieren, in meinem Heimatland spielen."

Den Brasilianer zieht es zum katarischen Klub Al-Duhail SC. Für Tuta kassieren die Hessen rund 15 Millionen Euro Ablöse. Im kommenden Sommer wäre er ablösefrei gewesen. Auch ein Wechsel in die Heimat soll noch nicht vom Tisch sein.

Wie die "Bild" berichtet, wird Innenverteidiger Tuta Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlassen. Der Europa-League-Sieger von 2022 hat das Trainingslager bereits verlassen.

+++ 25. Juli, 07:07 Uhr: Newcastle United hat offenbar Benjamin Sesko auf dem Zettel +++

RB Leipzigs Stürmer Benjamin Sesko steht offenbar weit oben auf der Transferliste von Newcastle United. Laut Fabrizio Romano und "The Athletic" prüft der Champions-League-Teilnehmer ernsthaft eine Verpflichtung des 22 Jahre alten Slowenen.

Sesko könnte bei Newcastle den Platz von Alexander Isak einnehmen, sollte der Schwede den Verein noch verlassen. Zuletzt soll Isak bei den Newcastle-Bossen offiziell seinen Wechselwunsch hinterlegt haben.

Sesko steht in Leipzig noch bis 2029 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 70 Millionen Euro geschätzt. In der vergangenen Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend in 45 Einsätzen 21 Tore.