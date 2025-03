Besonders bitter für den Meister: Mit Blick auf das Champions-League -Rückspiel gegen den FC Bayern München am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) hatte Trainer Xabi Alonso Wirtz extra geschont und erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Wie lange fällt Florian Wirtz aus?

Glimpflich deshalb, weil sich das zunächst befürchtete Saisonaus - etwa aufgrund einer möglichen Syndesmoseverletzung - nicht bestätigte. Allerdings wird Wirtz dennoch "mehrere Wochen" ausfallen, wie Bayer mitteilte.

Damit verpasst er natürlich auch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die Bayern, womit eine Aufholjagd nach dem 0:3 im Hinspiel noch deutlich unwahrscheinlicher geworden ist.

"Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Wir kennen Florian und wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkommen wird. Alle werden ihn dabei unterstützen. Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird."

Immerhin: Ein mögliches Pokal-Finale am 24. Mai sollte für Wirtz kein Problem sein. Ob er allerdings schon im Halbfinale am 1. April bei Drittligist Arminia Bielefeld wieder mitwirken kann, ist fraglich. Abzuwarten bliebe zudem, ob Wirtz in einem möglichen Champions-League-Viertelfinale am 8. oder 9. bzw. 15. oder 16. April dabei sein könnte.