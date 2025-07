Lange hat es in Leverkusen rumort, jetzt wurde wohl eine Lösung im Transfer-Hickhack gefunden: Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano schließt sich der Schweizer dem Premier-League-Aufsteiger FC Sunderland an.

Bayer Leverkusen muss wohl den nächsten Abgang eines Schlüsselspielers verkraften. Granit Xhaka kehrt wohl wieder in die Premier League zurück.

Demnach reist der 32-Jährige am Montag auf die Insel, um den Wechsel in trockene Tücher zu bringen. Beide Klubs hätten sich zuvor bereits geeinigt. Wie Romano weiter berichtet, soll für den Wechsel eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro fällig werden. Xhaka bekommt angeblich einen bis 2027 laufenden Vertrag.

Für Xhaka ist es eine Rückkehr nach England, denn vor seinem zweijährigen Engagement in Leverkusen spielte er sieben Jahre für den FC Arsenal.

Der Schweizer ist der nächste namhafte Abgang bei Bayer. Zuvor hatten zum Beispiel Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Jonathan Tah den Klub verlassen. Auch Trainer Xabi Alonso zog in Richtung Real Madrid weiter. Das führt zwar dazu, dass die Transfereinnahmen auf mittlerweile 190,5 Millionen Euro angewachsen sind, während die Ausgaben bei knapp 103 Millionen Euro liegen. Der Aderlass an Führungsspielern ist allerdings enorm. Xhaka hatte großen Anteil am Gewinn des ersten Meistertitels und des DFB-Pokals.