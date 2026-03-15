Bayer Leverkusen: Kehrt Julian Brandt zurück? Simon Rolfes lässt aufhorchen
- Veröffentlicht: 15.03.2026
- 13:01 Uhr
- ran.de
Kehrt Ex-Bayer-Profi Julian Brandt nach Leverkusen zurück? Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bezieht klar Stellung.
Klare Absage von Simon Rolfes!
Der Boss von Bayer Leverkusen, Fernando Carro, hatte vor dem Spiel gegen den FC Bayern am Samstag im "DAZN"-Interview einer Rückholaktion von BVB-Profi Julian Brandt die Tür geöffnet.
"Ich finde Julian Brandt sensationell. Wenn Simon den will, werde ich ihn auf jeden Fall unterstützen", äußerte der Geschäftsführer der Werkself.
Rolfes, in Leverkusen als Sport-Geschäftsführer tätig, hat nun aber deutlich gemacht, dass er Brandt überhaupt gar nicht zurückholen will.
"Wir haben auf der Position mit Ibrahim Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Von daher wird Julian kein Thema bei uns sein", ließ er im "Doppelpass" auf "Sport1" keine Zweifel aufkommen.
Rolfes kein Fan von Rückholaktionen
"Julian hat damals das Gefühl gehabt, dass er vielleicht nicht mit uns in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Er ist dann vor sieben Jahren zu Borussia Dortmund gegangen. Wir hätten ihn gerne behalten, er hatte ein super letztes halbes Jahr, was Fernandos erste Saison war."
Doch es kam anders. Brandt holte mit dem BVB in der Saison 2020/21 den DFB-Pokal, die Werkself in der Spielzeit 2023/24 sogar das Double
Übrigens: Mit der Verpflichtung von Ex-Spielern kann sich Rolfes ohnehin zumeist nicht anfreunden. "Ich habe gesagt, dass ich bei ehemaligen Spielern bei Rückholaktionen grundsätzlich skeptisch bin", so Rolfes.
Zwei Ausnahmen gibt es für ihn aber dennoch: Kai Havertz und Florian Wirtz.