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Bundesliga - 1. FC Köln: Endspiel für Trainer Lukas Kwasniok?

  • Veröffentlicht: 15.03.2026
  • 12:46 Uhr
  • ran.de

Kölns Trainer Lukas Kwasniok muss sich wohl ernsthafte Sorgen um seinen Job bei den Domstädtern machen. Laut einem "Bild"-Bericht steht er von einem Endspiel.

Der 1. FC Köln verpasste zuletzt beim 1:1 beim Hamburger SV einen möglichen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Bundesliga.

Daher wird nun die Luft für FC-Coach Lukas Kwasniok wohl immer dünner, wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht. Sogar von einem nun folgenden Endspiel für Kwasniok ist die Rede.

Dem Bericht nach müsse Kwasniok nun unbedingt mit den Kölnern das Derby gegen Borussia Mönchengladbach (am 21. März ab 15:30 Uhr im Liveticker) gewinnen, um im Amt zu bleiben.

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Bei Kwasniok-Aus: Co-Trainer würde wohl übernehmen

Die Rheinländer konnten zuletzt nur zwei Punkte aus sechs Bundesliga-Partien holen, wodurch der Vorsprung auf die Abstiegszone nur noch einen Punkt beträgt.

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1. FC Köln - Kwasniok: "Geht mir alles auf den Sack! Genau so"

Sollte es für den FC gegen Gladbach nicht mit einem Sieg klappen und die Verantwortlichen Kwasniok tatsächlich vor die Tür setzen, dürfte es wohl eine interne Nachfolge-Regelung geben.

Schon zuletzt wurde berichtet, dass der bisherige Kwasniok-Assistent Rene Wagner für eine mögliche Beförderung zum Cheftrainer bereitstünde.

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