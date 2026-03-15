Kölns Trainer Lukas Kwasniok muss sich wohl ernsthafte Sorgen um seinen Job bei den Domstädtern machen. Laut einem "Bild"-Bericht steht er von einem Endspiel.

Der 1. FC Köln verpasste zuletzt beim 1:1 beim Hamburger SV einen möglichen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Bundesliga.

Daher wird nun die Luft für FC-Coach Lukas Kwasniok wohl immer dünner, wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht. Sogar von einem nun folgenden Endspiel für Kwasniok ist die Rede.

Dem Bericht nach müsse Kwasniok nun unbedingt mit den Kölnern das Derby gegen Borussia Mönchengladbach (am 21. März ab 15:30 Uhr im Liveticker) gewinnen, um im Amt zu bleiben.