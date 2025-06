Die Bundesliga-Saison ist vorbei. Die Vereine halten schon die Augen für den Sommer offen. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte. Die Bundesliga-Vereine stehen vor einem spannenden Transfersommer. Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

Anzeige

Anzeige

+++ 07. Juni, 13:09 Uhr: Juwel Kofane wohl schon im Medizincheck +++ Bayer Leverkusen steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung von Christian Kofane vom spanischen Zweitligisten Albacete Balompie. Laut "Bild" befindet sich der 18 Jahre junge Stürmer bereits beim Medizincheck bei der Werkself. Anschließend soll der Kameruner einen Vertrag bis 2030 beim Vizemeister unterzeichnen. Als Ablöse fließen dem Bericht nach fünf Millionen Euro. In Leverkusen könnte Kofane den angeblichen Verkaufskandidaten Victor Boniface ersetzen. In der zurückliegenden Saison erzielte Kofane für Albacete bei 20 Einsätzen acht Treffer in der zweithöchsten Spielklasse Spaniens.

Anzeige

Anzeige

+++ 05. Juni, 18:08 Uhr: Nachfolger für Florian Wirtz gefunden? +++ Bayer Leverkusen hat offenbar einen Nachfolger für Florian Wirtz auserkoren. Wie die "Sport Bild" berichtet, stehe der Argentinier Nico Paz weit oben auf der Wunschliste der "Werkself" und des neuen Trainers Erik ten Hag. Der 20-Jährige entstammt der Jugend von Real Madrid und verbrachte die abgelaufene Saison beim italienischen Klub Como 1907. Unter Trainer Cesc Fabregas feierte Paz seinen Durchbruch und reifte zum unumstrittenen Stammspieler. Der offensive Mittelfeldspieler kam in 35 Spielen zum Einsatz und erzielte sechs Tore, neun weitere bereitete er vor. Damit hatte Paz großen Anteil an der starken Saison des Klubs vom Comer See, der die Saison auf Platz zehn abschloss. Zunächst dürfte Paz jedoch nach Madrid zurückkehren, beim Transfer im vergangenen Jahr sicherten sich die "Königlichen" dem Bericht zufolge eine Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Auch die Klub-WM soll er für Real absolvieren. Wie es danach weitergeht, ist offen. In Madrid müsste sich der zweimalige Nationalspieler der "Albiceleste" großer Konkurrenz stellen. Real verlange demnach mindestens 30 Millionen Euro bei einem etwaigen Verkauf. Am Geld dürfte es bei Leverkusen nicht scheitern, der sich anbahnende Abschied von Wirtz zum FC Liverpool könnte rund 130 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 04. Juni, 07:33 Uhr: Macht auch Grimaldo den Abflug? +++ Verlässt der nächste Topstar Bayer Leverkusen? Alejandro Grimaldo wird seit Längerem mit einem Wechsel zu Real und Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027. Bei der "Marca" sprach er über die Gerüchte und vermied ein Treuebekenntnis. "Der Fußball verändert sich schnell. Heute bist du hier, morgen dort", betonte der Spanier: "Im Sommer werden wir sehen, was passiert. Aber diese zwei Jahre in Leverkusen waren unglaublich." Die Ablöse für den 29-Jährigen, der seit 2023 in Leverkusen spielt und Leistungsträger ist, soll bei 30 bis 40 Millionen Euro liegen. Auf das konkrete Atletico-Interesse angesprochen, meinte er: "Atletico ist ein großartiger Verein, einer der größten in Spanien. Ich kann nicht über meine Zukunft außerhalb von Leverkusen und der Nationalmannschaft sprechen. Ich sage nur, dass es einer der großen Vereine Spaniens ist." Bayer Leverkusen könnte den nächsten Star verlieren. Trainer Xabi Alonso (zu Real Madrid), Jonathan Tah (zum FC Bayern München) und Jeremie Frimpong (zum FC Liverpool) sind schon weg, Florian Wirtz steht ebenfalls vor einem Wechsel zu den "Reds".

+++ 02. Juni, 14:40 Uhr: Real macht bei Stiller ernst: Erstes Angebot erwartet +++ Es ist längst ein offenes Geheimnis, dass Xabi Alonso den Wunsch hat, Angelo Stiller zu Real Madrid zu holen. Die spanische Zeitung "AS", die Real nahe steht, hat nun berichtet, wie die Königlichen den Deal angehen möchten. Während die "Bild" eine Einigung zwischen Stiller und den Königlichen bis jetzt dementiert, liegt diese laut spanischen Medien schon vor. Der "AS" zufolge macht Real im Poker nun so richtig ernst und stellt dafür auch einen Transfer von Benfica-Verteidiger Alvaro Carrera hinten an. Real Madrid soll kurz davor stehen, das erste Angebot abzugeben und erwartet, dass der VfB Stuttgart bei etwa 50 Millionen Euro schwach werden könnte. Die Schwaben haben jedoch keinen Verkaufsdruck. Stiller hat noch bis 2028 Vertrag und soll noch keinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Zudem verfügt er für diesen Sommer über keine Ausstiegsklausel. Erst im Sommer 2026 soll es eine Klausel für 36 Millionen Euro geben, die der VfB dem Mittelfeldmann jedoch für zwei Millionen Euro abkaufen könnte. Real soll laut dem Bericht aber auch einen möglichen Rodri-Transfer im Hinterkopf haben. Die Madrilenen hoffen darauf, den 28-Jährigen im Sommer 2026 vergleichsweise günstig oder im Sommer 2027 ablösefrei bekommen zu können. Rodri könnte dann die Zügel im Real-Mittelfeld in die Hand nehmen. Bis dahin trauen die Verantwortlichen das aber auch Stiller zu. Sollte Rodri in einem oder zwei Jahren aufschlagen, könnten beide Seite an Seite im Mittelfeld spielen, ehe Stiller in fernerer Zukunft der absolute Boss im Real-Mittelfeld werden könnte. Stiller soll daher ungeachtet von Rodri zu den Madrilenen wechseln. Gut möglich aber, dass dafür mehr als 50 Millionen Euro fließen müssen.

Anzeige