Bayer Leverkusen: Ottmar Hitzfeld lobt Xabi Alonso - aber zweifelt an Meistertitel

Als einzige noch ungeschlagene Mannschaft führt Bayer Leverkusen zur Winterpause die Bundesliga an . Der langjährige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld hat in diesem Zuge nur Lob für den Cheftrainer der Werkself übrig.

"Zur Meisterschaft ist es ein langer Weg. Sie hatten einen guten Start und sie haben dafür die Substanz in der Mannschaft. Jetzt können sie befreit aufspielen, aber wenn es dann am Ende um die Meisterschaft geht, dann hat Bayern in den letzten Spielen in der Regel mehr Erfahrung, mehr Nervenstärke."

Immerhin: Dass noch eine weitere Mannschaft in den Meisterkampf eingreift, daran glaubt der 74-Jährige nicht. "Das wird wahrscheinlich ein enger Zweikampf zwischen Leverkusen und Bayern."