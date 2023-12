Bundesliga: Urlaub wie Julian Nagelsmann? Florian Kohfeldt spricht sich dafür aus

Anzeige

Sollten Cheftrainer während der Saison einen Kurzurlaub antreten? Florian Kohfeldt spricht sich klar dafür aus.

Julian Nagelsmann hat seinen Skiurlaub im vergangenen März möglicherweise schon das eine oder andere Mal bereut. Die freien Tage unmittelbar nach der Niederlage bei Bayer Leverkusen im Rahmen der Länderspielpause hatten für jede Menge Wirbel gesorgt. Nagelsmann war kurz darauf entlassen worden.

Nicht wegen des Urlaubs, doch Ehrenpräsident Uli Hoeneß erklärte im Frühjahr: "Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und, wer weiß, was dann passiert wäre?"

Seiner Meinung nach sprach der sportliche Trend gegen einen Urlaub.

Dabei kommt hinzu, dass Kurztrips von Trainern in Deutschland grundsätzlich eher ungewöhnlich sind und auch so angesehen werden.

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hatte in der Hinrunde ebenfalls einen Kurzurlaub während einer Länderspielpause eingelegt. Kollege Florian Kohfeldt spricht sich für diese Art von Auszeiten im Laufe einer Saison aus.