Bayer Leverkusen patzt in Wolfsburg: Mega-Rotation geht nach hinten los

Nach Mega-Rotation lässt Bayer Leverkusen in Wolfsburg wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen liegen.

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat im Meisterkampf der Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen gegen Bayern München kam das Team von Trainer Xabi Alonso beim VfL Wolfsburg nicht über ein 0:0 hinaus, der Rückstand auf den Rekordmeister an der Tabellenspitze vergrößerte sich an diesem Wochenende auf acht Punkte.

Bayer blieb zwar auch im 27. Auswärtsspiel in Serie ungeschlagen und kann im Gegensatz zu den in der Champions-League-Zwischenrunde geforderten Bayern ausgeruht ins Spitzenspiel am kommenden Samstag gehen. Im anstehenden Heimspiel steht Alonso mit seiner Mannschaft nun aber mächtig unter Druck, alles andere als ein Sieg gegen die Münchner könnte eine Vorentscheidung im Meisterrennen bedeuten.

Nach dem hochemotionalen Derbysieg und damit verbundenen Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln (3:2 n.V.) wechselte Alonso gleich auf acht Positionen. Lediglich Nordi Mukiele, Jonathan Tah und Granit Xhaka verblieben in der ersten Elf, im Angriffszentrum begann Victor Boniface anstelle von Patrik Schick - und auch Florian Wirtz bekam eine Pause.

"Es gibt nie einen guten Moment, ohne Flo zu spielen", sagte Alonso vor dem Spiel bei Sky. Nach 120 Minuten Pokalfight und mit den Bayern vor der Brust brauche seine Werkself aber "frische Köpfe und frische Beine" für den "wichtigsten Wettbewerb".

Doch von Frische war zunächst wenig zu sehen. Wolfsburg riss das Spiel in den Anfangsminuten an sich - und durfte als erstes jubeln. Der Kopfballtreffer von Konstantinos Koulierakis wurde nach einer Abseitsstellung jedoch zurückgenommen (7.).