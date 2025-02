Der BVB verliert das erste Spiel unter Trainer Niko Kovac gegen den VfB Stuttgart und so langsam aber sicher den Anschluss an die internationalen Plätze. Dabei spielen ausgerechnet zwei Ex-Stuttgarter eine entscheidende Rolle. Die Noten der BVB-Stars. Die Premiere von Niko Kovac als Trainer von Borussia Dortmund hat ein enttäuschendes Ende genommen. Der BVB verlor am Samstagnachmittag das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 1:2 und entwickelte dabei trotz viel Ballbesitz wenig Torgefahr. Ausgerechnet dem Ex-Stuttgarter Waldemar Anton (50.), der bei jedem Ballbesitz im eigenen Stadion von den VfB-Auswärtsfans ausgepfiffen wurde, unterlief das Eigentor zum 0:1. Julian Chabot (61.) erzielte den zweiten Treffer für die Stuttgarter. Den Dortmunder Anschlusstreffer besorgte Julian Brandt (81.). ran hat die Spieler von Borussia Dortmund in einer Einzelkritik benotet.

Gregor Kobel Der Schweizer wird in der ersten Hälfte kaum geprüft und ist mehr mit dem Fuß als mit den Händen am Ball. Bei beiden Gegentoren ist Kobel machtlos. ran-Note: 3

Julian Ryerson Der in den vergangenen Wochen sehr engagierte Rechtsverteidiger spielt eine unauffällige erste Hälfte. Man könnte auch sagen: vorsichtig. Sieht in der zweiten Hälfte die Gelbe Karte wegen Meckerns. Findet nicht so ins Spiel wie zuletzt und macht vielleicht auch deshalb seinem Ärger Luft. Kassiert dann in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte für einen zu heftigen Einsatz gegen Stiller. Damit hilft er seiner Mannschaft, die auf den Ausgleich drückt, natürlich nicht. ran-Note: 5

Emre Can Der Kapitän sieht früh die Gelbe Karte, als er den entwischten Undav am Trikot festhält (17.). Der anschließende Freistoß führt zum vermeintlichen 0:1 - das Tor wird aber wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Zehn Minuten vor der Pause klärt Can im allerletzten Moment gegen den einschussbereiten Undav und wird vom Stadion dafür gefeiert. Kann die beiden Gegentore nicht verhindern. ran-Note: 3

© Eibner

Waldemar Anton Der Innenverteidiger wird im Duell mit seinem Ex-Klub von den Stuttgarter Auswärtsfans konsequent ausgepfiffen. Und die VfB-Fans müssen oft pfeifen, denn als zentraler Mann im BVB-Aufbauspiel hat Anton mit die meisten Ballkontakte aller Dortmunder Spieler. Die Undav-Chance vor der Pause leitet Anton mit einem bösen Fehlpass ein und kann sich bei Can bedanken, dass dies ohne Folgen bleibt. Weniger Glück hat Anton nach der Pause, als er eine scharfe Führich-Hereingabe ins eigene Tor abfälscht. Ob die Pfiffe Wirkung gezeigt haben? Anton erlebt jedenfalls einen ziemlich unglücklichen Nachmittag. ran-Note: 5

Ramy Bensebaini Der Linksverteidiger spielt auch unter Kovac sehr offensiv und hat nach etwas mehr als zehn Minuten die erste Chance des BVB. Der erste Schuss wird geblockt, der zweite Versuch geht knapp drüber. Bensebaini spielt insgesamt eine unauffällige Partie. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Der BVB dominiert die erste Hälfte mit viel Ballbesitz, wird aber nur selten gefährlich. Auch Sabitzer hat oft die Kugel und zeigt sich ball- und passsicher, aber für Gefahr im Spiel nach vorne kann der Österreicher nicht sorgen. Daran ändert sich auch in der zweiten Hälfte nichts. ran-Note: 3

© Kirchner-Media

Pascal Groß Wie Sabitzer spielt auch Groß eine erste Hälfte, in der er vor allem um Kontrolle im Spiel der Dortmunder bemüht ist. Groß macht keine Fehler, riskiert aber auch wenig. Der Nationalspieler sichert sich einen Assist-Punkt mit dem Anspiel auf Brandt vor dessen Anschlusstreffer. Insgesamt trotzdem eine recht unauffällige Partie von Groß. ran-Note: 3

Karim Adeyemi Nach einem Dribbling findet Adeyemi zunächst im Strafraum keinen Abnehmer, nach einem Foul von Stiller lässt sich der Nationalspieler dann theatralisch fallen. Vor der Pause fällt der Ex-Salzburger dann noch mit einem spektakulären Abschluss per Hacke auf, Nübel ist aber auf dem Posten. Nach dem Seitenwechsel taucht der Linksfuß wieder gefährlich im Strafraum auf, legt den Ball aber in den Rücken seiner Mitspieler. Kurz darauf kommt er aus guter Position zum Schuss, zieht die Kugel aber am Kasten vorbei. Sieht Gelb für ein hartes Tackling gegen Stiller. 20 Minuten vor Schluss geht Adeyemi für Beier vom Feld. Unterm Strich steht eine engagierte, aber glücklose Vorstellung. ran-Note: 4

© Pressefoto Baumann

Julian Brandt Lange unauffällig, zielt der Nationalspieler bei einem direkten Freistoß nach einer halben Stunde über das Tor. Brandt ist bemüht, dass Dortmunder Offensivspiel anzukurbeln, was ihm in der ersten Hälfte aber kaum gelingt. Brandt bleibt weiter lange unauffällig, erzielt dann aber mit einer guten Einzelaktion den 1:2-Anschlusstreffer. Weckt damit das Stadion auf und leitet die Schlussoffensive ein. Während das ganze Stadion tief in der Nachspielzeit auf eine letzte BVB-Chance hofft, setzt der Blondschopf die Freistoßhereingabe weit über das Tor. ran-Note: 3

Jamie Gittens Das BVB-Juwel findet langsam in die Partie, prüft Nübel dann aber mit einem guten Schuss nach Solo-Lauf (26.). Danach taucht Gittens lange wieder ab, bevor er knapp 20 Minuten vor Schluss die nächste gute Chance hat. Aber Nübel lenkt den Ball an die Latte. Insgesamt eines der schwächeren Spiele von Gittens in den vergangenen Wochen. ran-Note: 4

Serhou Guirassy In der Anfangsphase ist der Stürmer mehrfach in der Defensive gefordert und köpft Bälle aus dem eigenen Strafraum. Danach hängt er ziemlich in der Luft. Guirassy bleibt vorne wirkungslos und verliert vor dem 0:2 im eigenen Strafraum den Ball. Bitter, auch der zweite Ex-Stuttgarter patzt somit entscheidend gegen den alten Klub. ran-Note: 4

© Kirchner-Media