Bayer Leverkusen: Schon erste interne Zweifel an Trainer Erik ten Hag?
- Aktualisiert: 28.08.2025
- 12:21 Uhr
- ran.de
Bei Bayer Leverkusen gibt es laut "Kicker" infolge des Fehlstarts in die Bundesliga wohl schon erste Zweifel am neuen Trainer Erik ten Hag.
Den Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26 hat sich Bayer Leverkusen anders vorgestellt. Die "Werkself" verlor am 1. Spieltag doch etwas überraschend zuhause gegen 1899 Hoffenheim mit 1:2.
Wie der "Kicker" berichtet, soll es nun sogar schon erste Zweifel am neuen Bayer-Trainer Erik ten Hag geben, der erst vor wenigen Wochen das Traineramt bei den Rheinländern übernahm.
Demnach soll es intern durchaus kritisch gesehen werden, dass im Spiel gegen Hoffenheim keine spielerische Idee von ten Hag zu erkennen gewesen sei. Vom angepriesenen Fußball mit hohem Pressing war wenig zu sehen.
Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze
Zudem war auch das Spiel Leverkusens mit Ball gegen die Kraichgauer noch sehr ausbaufähig. Unter ten Hags Vorgänger Xabi Alonso sorgten die Ballzirkulationen hingegen bis vor wenigen Wochen noch für eine klare Spielidee.
Bayer: Ten Hags Umstellungen wirkungslos
Ein zusätzlicher Kritikpunkt an ten Hag, der zuvor unter anderem Manchester United und Ajax Amsterdam coachte, soll dem Bericht nach sein, dass dessen Umstellungen gegen Hoffenheim quasi wirkungslos blieben. Bei den Verantwortlichen soll der 55-Jährige zudem schon im Laufe der Vorbereitung angeeckt sein, als er öffentlich Verstärkungen für den Kader forderte.
Bundesliga-Transfergerüchte: Tottenham wohl mit 60-Millionen-Angebot für Leverkusen-Star Hincapie
Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)
Im Werben um Piero Hincapie hat Tottenham Hotspur laut Fabrizio Romano nun ein neues Angebot unterbreitet. Demnach soll der 23-jährige Ecuadorianer bis zum Sommer 2026 zunächst ausgeliehen werden und anschließend per Kauverpflichtung fest nach London wechseln. Als Ablösesumme werden 60 Millionen Euro genannt, also exakt die Höhe der angeblichen Ausstiegsklausel im noch bis 2029 laufenden Vertrag des Verteidigers. Auch der FC Arsenal ist an Hincapie dran.
Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)
Der FC Schalke 04 denkt laut dem türkischen Fernsehsender "Sky Spor" über eine Rückkehr von Ex-Talent Ahmed Kutucu nach. Demnach sollen die Gelsenkirchener für den Stürmer sogar schon ein Angebot bei Galatasaray Istanbul abgegeben haben. Der 25-Jährige konnte sich beim türkischen Topklub nicht durchsetzen, ...
Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)
... war aber in der Vorsaison als Leihspieler für Eyüpspor mit acht Toren und sieben Vorlagen in 18 Partien sehr erfolgreich. Bei Galatasaray hat Kutucu noch einen Vertrag bis 2028. Der gebürtige Gelsenkirchener verließ Schalke im Sommer 2021 nach 52 Pflichtspiel-Einsätzen in Richtung Basaksehir.
Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)
Für Julian Weigl (r.) läuft es bei der Borussia kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison alles andere als rund. Im Pokalspiel gegen Delmenhorst schmorte er 90 Minuten auf der Bank. Jetzt machen schon Meldungen von einem bevorstehenden Abschied die Runde. Nach "Sky"-Informationen hat der saudische Klub Al-Shabab bei den Gladbachern wegen Weigl vorgefühlt ...
Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)
Demzufolge sei nicht nur Weigl grundsätzlich bereit für diesen Schritt, auch die Borussia soll dem Mittelfeldspieler bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen wollen. Das aber hörte sich bei Roland Virkus noch etwas anders an. "Wir wollen Julian nicht abgeben", sagte der Sportchef der "Rheinischen Post".
Harvey Elliott (FC Liverpool)
Harvey Elliott soll offen für einen Wechsel zu RB Leipzig sein, berichtet "Sky". Mit dem 22-jährigen Liverpool-Talent stehen die Sachsen wohl bereits kurz vor einer Einigung. Erst danach würden konkrete Gespräche mit den "Reds" folgen. Die Ablöse könnte dabei über 50 Millionen Euro liegen und durch den wahrscheinlichen Abgang von Xavi Simons finanziert werden.
Clement Akpa (AJ Auxerre)
Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf.
Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)
Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison.
Min-jae Kim (FC Bayern München)
Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.
Sacha Boey (FC Bayern München)
In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig.
Tatsächlich verlor Leverkusen im Sommer einige Leistungsträger wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide Liverpool), Jonathan Tah (FC Bayern) und Granit Xhaka (Sunderland).
Allerdings investierte der Klub auch schon kolportiert deutlich über 100 Millionen Euro in neues Personal. Unter anderem kamen die beiden Rekord-Neuzugänge Jarell Quansah und Malik Tillman (jeweils 35 Millionen Euro) ins Rheinland.
Am 2. Spieltag der Bundesliga muss Leverkusen nun auswärts bei Werder Bremen antreten (Samstag, 30. August, ab 15:30 Uhr im Liveticker).