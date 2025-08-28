Bayer Leverkusen: Schon erste interne Zweifel an Trainer Erik ten Hag?

Bei Bayer Leverkusen gibt es laut "Kicker" infolge des Fehlstarts in die Bundesliga wohl schon erste Zweifel am neuen Trainer Erik ten Hag.

Den Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26 hat sich Bayer Leverkusen anders vorgestellt. Die "Werkself" verlor am 1. Spieltag doch etwas überraschend zuhause gegen 1899 Hoffenheim mit 1:2.

Wie der "Kicker" berichtet, soll es nun sogar schon erste Zweifel am neuen Bayer-Trainer Erik ten Hag geben, der erst vor wenigen Wochen das Traineramt bei den Rheinländern übernahm.

Demnach soll es intern durchaus kritisch gesehen werden, dass im Spiel gegen Hoffenheim keine spielerische Idee von ten Hag zu erkennen gewesen sei. Vom angepriesenen Fußball mit hohem Pressing war wenig zu sehen.