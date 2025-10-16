Anzeige
Bayer Leverkusen - Simon Rolfes: Wirtz' Wechsel die "richtige Entscheidung"

Trotz der Anlaufschwierigkeiten in England ist Simon Rolfes überzeugt, dass Nationalspieler Florian Wirtz mit dem Wechsel zum FC Liverpool die "richtige Entscheidung" getroffen hat.

Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer von Florian Wirtz' Ex-Klub Bayer Leverkusen, sagte bei einem internationalen Medientermin am Donnerstag: "Es besteht kein Zweifel, dass er es schaffen und ein wirklich dominanter Fußballspieler werden wird."

Wirtz hat in den ersten neun Spielen in der Premier League und Champions League noch kein Tor erzielt und keine Vorlage geliefert. Rolfes (43) verwies dennoch auf Statistiken, die den 22-Jährigen als den Spieler ausweisen, der die meisten Torchancen in England kreiert habe.

"Florian ist ein Teamplayer", sagte Rolfes, und "im Moment" sei Liverpool dabei, "ein Team aufzubauen". Rolfes, der Wirtz 2020 aus Köln nach Leverkusen geholt hatte, glaubt fest daran: "Wenn die Mannschaft stärker als Team zusammenspielt und jeder seine Rolle hat, wird Florians Qualität steigen."

Wirtz hatte mit Leverkusen 2024 die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen, für seinen Wechsel nach Liverpool kassierte Bayer eine Ablösesumme für bis zu 150 Millionen Euro.

