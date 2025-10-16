Borussia Mönchengladbach: Rouven Schröder soll Verein auf Vordermann bringen

Aus der Mozartstadt nach Mönchengladbach: Rouven Schröder spielt bei der kriselnden Borussia künftig als neuer starker Mann die erste Geige. Der Ex-Profi Rouven Schröder, der am Samstag 50 Jahre alt wird, wird als Nachfolger von Roland Virkus neuer Sportchef der vom Abstieg bedrohten Fohlen, bei denen er aus dem Stand mehrere Baustellen bearbeiten muss. "Wir sind davon überzeugt, dass es ihm gemeinsam mit dem Team Sport gelingen wird, sowohl die unmittelbaren Herausforderungen zu meistern als auch die sportliche Zukunft erfolgreich zu gestalten", sagte Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann. Am Donnerstag wird der Sauerländer offiziell vorgestellt. Musiala nur noch fünftes Rad beim FC Bayern? Trainer Kompany droht ein Dilemma Für Schröder zahlt Gladbach eine kolportierte Ablösesumme von bis zu einer Million Euro an RB Salzburg. Beim österreichischen Spitzenklub war er seit seinem Amtsantritt im Dezember 2024 nie richtig glücklich geworden, weshalb er dem erneuten Werben der Borussia nun nachgab.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Schon 2022 war Schröder, damals noch Sportdirektor bei Schalke 04, als Nachfolger von Max Eberl bei Gladbach im Gespräch gewesen. Damals bekam Virkus den Job, dessen Nachfolger Schröder nun wird.

Anzeige

Rouven Schröder vor Trainer-Herausforderung Auf Schröder, der in der Bundesliga bereits für den FSV Mainz 05, RB Leipzig und Schalke als Funktionär arbeitete, wartet direkt ein Berg Arbeit. Zunächst gilt es, die Trainerfrage zu klären. Seit dem Rauswurf von Gerardo Seoane am 15. September betreut Eugen Polanski die Gladbacher "bis auf Weiteres", also auch am Freitag (20.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) im Auswärtsspiel gegen Union Berlin. Doch auch unter Polanski lief es nur geringfügig besser: Mit drei Punkten aus sechs Spielen ist Gladbach Tabellenvorletzter. Der letzte Sieg in der Bundesliga datiert bereits vom 29. März, es folgten 13 Spiele ohne Dreier. Jerome Boateng bestätigt Einigung mit Trainer Vincent Kompany und Rückkehr

Harry Kane: Warum alles für eine Vertragsverlängerung spricht Nun soll es endlich wieder aufwärts gehen. "Rouven Schröder verfügt neben der Erfahrung über die nötigen Kompetenzen und die kommunikativen Fähigkeiten, die es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht", sagte Stegemann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen