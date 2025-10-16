Borussia Dortmund: Serhou Guirassy - Einsatz-Entscheidung vor Klassiker gegen den FC Bayern gefallen

Verfolger Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern auf seinen Starstürmer Serhou Guirassy setzen.

Serhou Guirassy ist wieder fit. Der Nationalspieler Guineas war wegen Oberschenkelproblemen vorzeitig von seiner Länderspielreise zurückgekehrt.

"Es ist alles wieder in Ordnung", berichtete BVB-Trainer Niko Kovac vor dem Klassiker am Samstag (18:30 im Liveticker auf ran.de) in München: "Er ist rechtzeitig von der Nationalmannschaft abgereist, die Ärzte waren im Austausch. Er hat die Zeit genutzt, sich auf das Spiel vorzubereiten."

Bis auf die schon länger Verletzten Emre Can, Aarón Anselmino und Julien Duranville, die an ihren Comebacks arbeiten, kann Kovac im Duell des ersten Verfolgers gegen den Tabellenführer aus dem Vollen schöpfen: