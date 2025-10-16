Anzeige
Bundesliga

Borussia Dortmund: Serhou Guirassy - Einsatz-Entscheidung vor Klassiker gegen den FC Bayern gefallen

Verfolger Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern auf seinen Starstürmer Serhou Guirassy setzen.

Serhou Guirassy ist wieder fit. Der Nationalspieler Guineas war wegen Oberschenkelproblemen vorzeitig von seiner Länderspielreise zurückgekehrt.

"Es ist alles wieder in Ordnung", berichtete BVB-Trainer Niko Kovac vor dem Klassiker am Samstag (18:30 im Liveticker auf ran.de) in München: "Er ist rechtzeitig von der Nationalmannschaft abgereist, die Ärzte waren im Austausch. Er hat die Zeit genutzt, sich auf das Spiel vorzubereiten."

Bis auf die schon länger Verletzten Emre Can, Aarón Anselmino und Julien Duranville, die an ihren Comebacks arbeiten, kann Kovac im Duell des ersten Verfolgers gegen den Tabellenführer aus dem Vollen schöpfen:

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

"Es sind so weit alle gesund." Nur Kapitän Nico Schlotterbeck kehrte "ein bisschen verkühlt" von der deutschen Nationalmannschaft zurück, trainierte zunächst individuell, ist aber fest eingeplant. "Wir gehen davon aus, dass am Wochenende alles passt", sagte Kovac.

Anzeige

FC Bayern vs. BVB - beide Teams noch ungeschlagen

Die Bayern, die alle zehn Pflichtspiele der Saison - größtenteils äußerst souverän - gewannen, sieht der BVB-Coach zwar als "Favorit, aber wir sind der Außenseiter, der dem Gegner wehtun möchte".

Nach 14 Bundesligaspielen in Serie ohne Niederlage geht Kovac mit seinem Team das Gipfeltreffen selbstbewusst an: "Wenn man zu ängstlich agiert, geht das nicht gut. Wir müssen auch die Flucht nach vorne suchen."

Mehr zur Bundesliga
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Not-Abwehr! FC Bayern mit akuten Personalsorgen gegen BVB

  • 16.10.2025
  • 16:04 Uhr

BVB: Bangen um Nico Schlotterbeck? Niko Kovac gibt Update

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0
Rouven Schröder ist angekommen
News

Schröder vorgestellt: "Positive Grundstimmung" für Polanski

  • 16.10.2025
  • 15:33 Uhr
imago images 1067820372
News

Rouven Schröder soll Gladbach auf Vordermann bringen

  • 16.10.2025
  • 15:21 Uhr
Merlin Polzin hofft auf den nächsten Coup
News

HSV vor Leipzig: Poulsen als "Spion", aber auf der Bank?

  • 16.10.2025
  • 15:06 Uhr
Werner kam zur neuen Saison nach Leipzig
News

RB-Trainer Werner will Poulsen "das Leben schwer machen"

  • 16.10.2025
  • 14:56 Uhr

Joshua Kimmich: Wo soll der Bayern-Star spielen? Niko Kovac mit klarer Meinung

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0
Trainer des FC Augsburg: Sandro Wagner
News

FCA: In Köln "gegen zwölf Leute"

  • 16.10.2025
  • 14:26 Uhr
Kölns Trainer Lukas Kwasniok
News

Kwasniok will El Mala schützen: "Damit wir viel von ihm haben"

  • 16.10.2025
  • 14:22 Uhr
Stuttgarts Erfolgstrainer: Sebastian Hoeneß
News

VfB-Coach Hoeneß plant Undav-Rückkehr in Wolfsburg

  • 16.10.2025
  • 13:44 Uhr