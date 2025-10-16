Not-Abwehr im Topspiel
FC Bayern München vs. Borussia Dortmund mit akuten Abwehrproblemen! Coach Vincent Kompany fehlen wohl bis zu fünf Defensivspieler
- Aktualisiert: 16.10.2025
- 21:08 Uhr
Im Spiel gegen Borussia Dortmund muss Bayern-Trainer Vincent Kompany auf eine Not-Abwehr bauen. Gleich fünf Spieler, die in der Defensive spielen könnten, stehen nicht zur Verfügung.
Der FC Bayern München ist gegen Borussia Dortmund im Bundesliga-Klassiker (Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) eigentlich klarer Favorit.
Allerdings haben die Münchner immer noch arge Verletzungsprobleme, vor allem in der Abwehr. Gegen den BVB muss Trainer Vincent Kompany offenbar auf eine Not-Abwehr setzen.
In der Zentrale sind die beiden Nationalspieler Jonathan Tah und Dayot Upamecano zwar fit. Dahinter wird es jedoch eng.
Ersatzmann Minjae Kim hatte zuletzt wohl mit Problemen an der Schulter und am Fuß zu kämpfen und kehrte gerade erst von der langen Länderspielreise mit der südkoreanischen Nationalmannschaft zurück. Dies berichtet die "Sport Bild".
Deutlich mehr als in der Innenverteidigung drückt der Schuh jedoch auf Außen.
FC Bayern München vs. BVB: Nur zwei gesunde Außenverteidiger
Die Personaldecke ist so dünn, dass mit Sacha Boey und Konrad Laimer nur zwei Spieler aus der A-Mannschaft zur Verfügung stehen, die diese Position bekleiden. Zwar könnte auch Joshua Kimmich rechts spielen, ihn brauchen die Bayern jedoch im Zentrum.
Boey dürfte in diesem Fall die Rechtsverteidigerposition einnehmen, während Laimer die linke Seite beackert. Raphael Guerreiro trainierte in dieser Woche bisher nur individuell und hatte laut dem Bericht bei der Einheit am Donnerstag erneut Probleme. Ein Einsatz des Portugiesen gegen den BVB bleibt äußerst fraglich.
Gleiches gilt für Josip Stanisic, der nach seinem Innenbandteilriss im rechten Knie weiter an seinem Comeback arbeitet, aber auch noch nicht mit dem Team trainiert.
Ehe Hiroki Ito und Alphonso Davies zum Kader stoßen, werden zudem noch weitere Wochen vergehen. Davies arbeitet nach seinem Kreuzbandriss genau so wie Ito nach seinem komplizierten Fußbruch weiterhin in der Reha. Beide Spieler hoffen, noch 2025 zum Einsatz zu kommen.