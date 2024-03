Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Ian Maatsen zeigt in Dortmund hervorragende Leistungen. Im Winter kam der junge Niederländer per Leihe vom FC Chelsea. Wie es im Sommer für ihn weitergeht, ist ungewiss. Der BVB dürfte einem dauerhaften Verbleib des Linksverteidigers offen gegenüberstehen. Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, soll Maatsens Vertrag in London eine Ausstiegsklausel von umgerechnet rund 40 Millionen Euro beinhalten ... © Nordphoto