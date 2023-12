Freundin beleidigt! Kruse zofft sich mit pöbelndem User

Nachdem ein User Kruses heutige Frau attackiert hatte, holte der damalige Union-Profi zum Gegenschlag aus. "Nur weil er das große Geld hat, bist du an seinem Arsch hängen hängengeblieben", schrieb der Pöbler in Richtung Kruses damaliger Freundin. Worte, die der ehemalige Nationalspieler nicht auf sich sitzen ließ. "Ich muss aufpassen, was ich sage, weil sonst würde ich sagen, dass er ein absoluter H****sohn ist. Aber das sage ich natürlich nicht. […] Lass meine Freundin aus dem Spiel!", polterte der Stürmer. Der User sendete dem Fußballer zwar später eine Entschuldigung, diese nahm Kruse aber nicht an. © Imago