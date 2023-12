Anzeige

Max Kruse hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Das verkündete der frühere Nationalspieler bei Instagram.

Von Chris Lugert

Dicke Überraschung um Max Kruse! Der ehemalige Nationalspieler beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das verkündete der 35-Jährige bei "Instagram".

"Für mich ist die Zeit gekommen, mit 35 einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen", sagte er in einem Livestream auf seinem Kanal. Zudem ergänzte er: "Der Fußball hat sich für mich in dem Sinne erstmal erledigt."

Kruse hatte im November seinen Vertrag beim SC Paderborn aufgelöst. Erst im Sommer war er zu den Ostwestfalen gewechselt, spielte dort aber kaum eine Rolle.

Im Laufe seiner Karriere absolvierte der Offensivspieler 307 Partien in der Bundesliga, in denen er 97 Tore erzielte und 79 weitere vorlegte. Der gebürtige Reinbeker lief zudem 14-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. In der Saison 2019/20 absolvierte er bei Fenerbahce Istanbul seine einzige Auslandsstation.

Allerdings sorgte Kruse auch abseits des Platzes mit Skandalen und Aussetzern immer wieder für Schlagzeilen. Einst vergaß er etwa 75.000 Euro in bar in einem Taxi.