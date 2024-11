Nach den beiden Siegen gegen den 1. FC Heidenheim (5:2) und RB Salzburg (5:0) tat sich das Team von Trainer Xabi Alonso bei Union Berlin lange schwer, gewann aber letztlich verdient mit 2:1 (1:1) - und blieb auch im zehnten Bundesliga -Spiel in Serie ungeschlagen.

Jeremie Frimpong (2.) und Patrik Schick (71.) erzielten die Treffer für den Double-Sieger. Juwel Florian Wirtz wurde mit Blick auf das so richtungsweisende DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag (20.45 Uhr im Liveticker) in München 55 Minuten geschont, leistete nach seiner Einwechslung dann aber die Vorarbeit zum wichtigen 2:1.