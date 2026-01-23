Still und leise startet in Italien ein Nachwuchsspieler des DFB durch. Der einstige Zimmernachbar von Bayern-Youngster Lennart Karl lernte bereits von einem Superstar. Von Franziska Wendler Denkt man an erfolgsversprechende deutsche Fußball-Talente, fällt aktuell vor allem ein Name: Lennart Karl. Der Youngster des FC Bayern München befindet sich derzeit auf der Überholspur und wird für den Rekordmeister immer wichtiger.

Der 17-Jährige ist aber bei Weitem nicht der einzige deutsche Nachwuchsspieler, der derzeit mit seinen Leistungen beeindrucken kann. In Italien, fernab vom Scheinwerferlicht der Bundesliga, zeigt auch ein anderer 17-Jähriger sein Können. Und dieser kennt Karl durchaus gut, teilten beide doch bereits ein Zimmer. Die Rede ist von Matteo Palma, seines Zeichens Innenverteidiger beim Serie-A-Klub Udinese Calcio. Mit Toren oder Vorlagen wie Karl glänzt der Verteidiger zwar nur selten, dafür zeichnen ihn seine imposante Größe von 1,94 Metern, sein stattlicher Körperbau, seine Kopfballstärke und ein technisch versiertes Spiel aus, welches es ihm ermöglicht, auch im Spielaufbau aktiv zu werden.

Matteo Palma: Von Hertha BSC zu Udinese Calcio Wie aber kam es dazu, dass Palma bei dem italienischen Klub landete? Unternahm er seine ersten fußballerischen Schritte doch ganz woanders. Aufgewachsen ist der Sohn einer Deutsch-Kamerunerin bei seiner Mutter in Berlin, startete dort in der U9 bei Hertha BSC. Doch dabei blieb es nicht. "Nach einigen Jahren dort bin ich zu meinem Papa nach Italien gezogen. Da hat sich dann erst der Wechsel zu Udinese ergeben", erklärte Palma im Interview mit der "Bild".

Nach seinem Transfer zu Udinese im Jahr 2022 spielte er zunächst in der dortigen Nachwuchsabteilung. Schnell wurde aber klar, dass eine gezieltere Förderung des talentierten Spielers nötig ist.

Matteo Palma: Weltmeister Fabio Cannavaro als Lehrmeister Nach Absolvieren der U19 und U20 des Klubs glückte Palma bereits 2024 der Aufstieg in die Profimannschaft. Sein prominenter Trainer - Italien-Legende, Weltmeister und Ballon-d'Or-Gewinner Fabio Cannavaro – hätte dabei hilfreicher kaum sein können. "Es war natürlich etwas Besonderes, von ihm trainiert zu werden. Er hat speziell uns Verteidigern extrem viel beigebracht - etwa über die richtige Distanz zu den Angreifern, die Vorbereitung auf einzelne Gegenspieler oder das Kopfballspiel. Er hat mir also fast alles mitgegeben, was ein Innenverteidiger braucht“, so Palma weiter. Den letzten Schritt in den Profibereich ging der Abwehrspieler aber nicht unter Cannavaro, sondern unter dessen Nachfolger. Nach der Saison 2023/24, als der Abstieg gerade so verhindert werden konnte, wurde Ex-Kaiserslautern-Trainer Kosta Runjaic installiert. Dieser verhalf Palma schließlich auch zu seinem Profi-Debüt.

Matteo Palma mit Tor gegen Werder Bremen In der Vorbereitung auf die laufende Saison spielte Palma in der Partie gegen Werder Bremen – und erzielte sogar ein Tor. "Dieses Tor zu schießen war ein unglaubliches Gefühl - ich konnte es kaum glauben! Ich bin froh, dass ich in der Vorbereitung so viele Minuten gespielt habe. Das bedeutet mir als junger Spieler sehr viel. Es ist wichtig, gut in die Saison zu starten, und ich bin mit meinen Leistungen zufrieden."

Nach der Partie gegen Werder folgte schließlich das Pflichtspieldebüt im italienischen Pokal, gefolgt von mehreren Einsätzen in der Serie A. Damit der Youngster seine Entwicklung weiter fortsetzen kann, wurde er für die Rückrunde an Sampdoria Genua in die Serie B ausgeliehen. Stichwort Spielpraxis. Allerdings schmorte er bei seinem Debüt für den ehemaligen italienischen Meister, für den in den 90er Jahren Größen wie Jürgen Klinsmann, Ruud Gullit, Gianluca Vialli oder Roberto Mancini aufliefen, noch 90 Minuten auf der Bank.

