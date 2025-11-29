- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Damit hat der BVB Leverkusen in der Tabelle überholt und kletterte auf Platz drei. ran zeigt die Noten und Einzelkritik der BVB-Stars

- Anzeige -

Gregor Kobel Verlebt eine überraschend geruhsame erste Halbzeit und bekommt erst kurz vor dem Halbzeitpfiff den ersten Ball zu halten. Bekommt nach der Pause etwas mehr zu tun. Meistert aber die machbaren Herausforderungen, ist bei Kofanes Tor schuldlos. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Aaron Anselmino Hat zunächst etwas Schwierigkeiten bei Laufduellen auf seiner rechten Halbposition. Wenn's im Zentrum brenzlig wird, ist er aber auf dem Posten. Und vorne wird er zum Torschützen, als er eine präzise Freistoßflanke von Svensson per Kopf ins Netz wuchtet - zu seinem ersten Bundesliga-Tor. ran-Note: 2

Waldemar Anton Fühlt sich in der Rolle als Organisator der Abwehr wohl. Glänzt als zentraler Innenverteidiger mit seinen Qualitäten als Abräumer, aber auch mit seiner guten Spielübersicht. Lässt nicht viel anbrennen. ran-Note: 3

- Anzeige -

Nico Schlotterbeck Kommt etwas schwer ins Spiel. Mit der einen oder anderen Ungenauigkeit im Aufbau. Holt sich für ein Foul im Mittelfeld schon früh Gelb ab. Steigert sich zwar im Verlauf des Spiels, verliert dann aber den entscheidenden Zweikampf beim Leverkusener Anschlusstreffer. ran-Note: 4

- Anzeige -

Julian Ryerson Rückt für Yan Couto in die Startelf und zahlt Kovac das Vertrauen zurück, indem er über seine rechte Seite viel Betrieb macht. Gönnt sich aber auch dann und wann seine Pausen. Insgesamt eine solide, aber keine berauschende Vorstellung. Macht in der 80. Minute Platz für Couto. ran-Note: 3

- Anzeige -

Liverpool - Slot reagiert auf Pleiten-Serie: "Wir sind alle geschockt"

- Anzeige -

Felix Nmecha Geht auch ins Spiel in Leverkusen voller Selbstvertrauen. Zeigt mit explosiven Läufen durchs Mittelfeld, warum er derzeit zu den besten Box-to-Box-Spielern in der Bundesliga gehört. Sein exzellenter Pass hätte zum 3:0 führen müssen, doch Brandt vergibt die Chance. Wird kurz vor Schluss etwas angeschlagen ausgewechselt. ran-Note: 2

- Anzeige -

Marcel Sabitzer Schaltet sich bei Ballbesitz immer wieder ins Angriffsspiel der Dortmunder ein und bildet mit Brandt eine Doppel-Acht. Tut sich aber lange schwer, Räume zu schaffen. In der Defensive gewohnt zuverlässig. ran-Note: 4

Daniel Svensson Sorgt über links immer wieder für Gefahr, auch wenn nicht alle Flanken einen Abnehmer finden. Sein langer und präsziser Freistoß auf den Kopf von Anselmino ist jedoch eine Augenweide. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Karim Adeyemi Leistet sich in der ersten Halbzeit ein paar Abspielfehler und bleibt auch bei seinen Dribblings häufig hängen. Muss schon früh zum Rapport bei Kovac antanzen. Der scheint gefruchtet zu haben. Denn Adeyemi sorgt mit einem Kopfball-Geschoss fürs 2:0. Hat in der 80. Minute Feierabend. ran-Note: 3

FC Bayern: Dusel-Sieg? Das sagt Aleksandar Pavlovic

- Anzeige -

Julian Brandt Versucht, zusammen mit Sabitzer mit seinen spielerischen Fähigkeiten Lücken in die dichte Bayer-Abwehr zu reißen. Ist dabei vor der Pause nicht immer erfolgreich. Hat mehrere Chancen, das Spiel vorzeitig zuzumachen, vergibt aber teilweise kläglich. Wird in der Schlussphase ausgewechselt. ran-Note: 4

- Anzeige -

Serhou Guirassy Hängt zunächst etwas in der Luft. Beim ersten Abschluss etwas zu hektisch. Hat seine stärksten Momente vor der Pause in der Abwehr. Klärt gleich zweimal in höchster Not: per Kopf und mit dem Fuß. Scheitert nach knapp einer Stunde per Kopf am glänzend reagierenden Flekken - und wird danach ausgewechselt. ran-Note: 4

Fabio Silva (ab 61.) Kommt für Mittelstürmer Guirassy ins Spiel und sorgt gleich für frischen Wind. Bereitet das 2:0 von Adeyemi mit einer starken Einzelleistung und einer präzisen Flanke vor. ran-Note: 2

Yan Couto (ab 80.) Bekommt in den letzten zehn Minuten noch seine Chance anstelle von Ryerson. Holt sich in der Schlussphase noch eine Gelbe Karte ab. ran-Note: keine Bewertung

Max Kruse legt seine Monatsgehälter offen

Jobe Bellingham (ab 80.) Ersetzt Adeyemi und soll in der Schlussphase das Ergebnis absichern. ran-Note: keine Bewertung

Ramy Bensebaini (ab 90.) Kommt für Nmecha kurz vor Schluss. ran-Note: keine Bewertung