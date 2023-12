Borussia Dortmund: Auf den Spuren des Meistertraumas

Anzeige

Im Mai erlebt Borussia Dortmund gegen Mainz 05 sein Meistertrauma. Nun treffen die Klubs erstmals wieder aufeinander.

Nach einem Verkehrsunfall, so sagt es die Küchenpsychologie, solle man sich gleich wieder ins Auto setzen. Insofern kann das erste Wiedersehen von Borussia Dortmund mit dem FSV Mainz 05 seit dem Meistertrauma eigentlich nur heilsam sein.

Wäre da nicht das große Aber: Die grässlichen Geister des 27. Mai könnten dem in der Liga kriselnden BVB am Dienstag (ab 19:45 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) das Weihnachtsfest ruinieren.

Mainz. Allein das Wort lässt Hans-Joachim Watzke beinahe das Blut gefrieren. "Das war der schrecklichste Tag in meinem Leben, da bin ich ganz offen", sagte der BVB-Boss, der wahrlich im Fußball viel erlebt hat, in seiner Rede bei der jüngsten Mitgliederversammlung. "Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen - und ich wusste eines: So etwas, in dieser Ausprägung, so etwas kann einen Verein zerstören oder auf Jahre beschädigen und lähmen."

Alle Infos zur Übertagung der Partie BVB gegen Mainz im Free TV bei Sat.1 erhältst du hier.

Der BVB allerdings, merkte Watzke stolz an, habe sich dank der internen Solidarität und der Fähigkeit zur kritischen Analyse "nicht zerstören lassen". Er ist jedoch zumindest national einigermaßen weit von seinem Weg abgekommen. An einen ähnlichen Meistermatchball, wie ihn die Dortmunder 206 Tage zuvor so fulminant ins Aus schlugen, ist angesichts von 13 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze am Dienstag nicht zu denken.