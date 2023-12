Watzke dementiert Spieler-Revolte gegen Terzic

Wilde Spekulation, oder ist an der Meldung doch mehr dran?

Auf Nachfrage der "BILD" dementierte Watzke jedenfalls, dass das genannte Gespräch jemals stattgefunden habe.

Nach dem 1:1 am Wochenende beim FC Augsburg liegt der BVB in der Bundesliga nach dem 15. Spieltag mit 26 Punkten weit abgeschlagen von der Tabellenspitze nur auf Rang fünf. Von den letzten sieben Ligaspielen konnte nur ein einziges gewonnen werden, der Abstand zu Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist mittlerweile bereits auf 13 Punkte angewachsen.

Von der Meisterschaft kann früh in der Saison realistisch gesehen eigentlich keine Rede mehr sein. Nachdem die Borussia in den vergangenen Wochen immer mehr den Anschluss an die Top vier verloren hat, ist nun auch die Qualifikation für die Champions League in akuter Gefahr. Entsprechend lauter wird die Kritik an den Leistungen der Mannschaft und am Trainer von Woche zu Woche.