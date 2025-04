Borussia Dortmund spielt eine Saison zum Vergessen. Personelle Konsequenzen im Sommer sind unumgänglich und werden voraussichtlich auch das Kapitänsamt von Emre Can betreffen. Als "heißer Kandidat" auf die Nachfolge gilt Nico Schlotterbeck.

Emre Can spielt seit Januar 2020 bei Borussia Dortmund und ist seit 2023 der Kapitän der Mannschaft von Niko Kovac. Laut einem "Sky"-Bericht ist es allerdings unsicher, ob der 31-Jährige diese Position auch in der nächsten Saison bekleiden wird.

Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Über seine Zukunft in Dortmund will man sich nach dem Saisonende unterhalten.

Als Nachfolger für das Kapitänsamt gilt seit einiger Zeit Nico Schlotterbeck. In einem "Sky"-Interview gab sich der Innenverteidiger auf eine entsprechende Frage bedeckt und meinte, er könne sich dazu nicht äußern, solange Can noch in Dortmund ist. Denn Can führe das Amt "sehr gut aus", so Schlotterbeck.

"Ich habe Emre in den zweieinhalb Jahren kennengelernt. Er ist ein sehr, sehr respektvoller Mensch, redet sehr viel mit der Mannschaft und gibt einer Mannschaft sehr viel", führte der 25-Jährige weiter aus.