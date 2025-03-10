Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 28. November, 10:32 Uhr: BVB beobachtet offenbar möglichen Kobel-Nachfolger +++ Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einem potenziellen Nachfolger für Torwart Gregor Kobel. Wie das griechische Portal "SDNA" berichtet, steht Konstantinos Tzolakis von Olympiakos Piräus auf dem Zettel. Demnach waren Scouts des BVB am Mittwoch beim Champions-League-Spiel des griechischen Rekordmeisters gegen Real Madrid (3:4) im Stadion, um Tzolakis genauer zu beobachten. Dabei zeigte er einige gute Paraden, musste aber auch vier Gegentreffer von Superstar Kylian Mbappe hinnehmen. In Fachkreisen gilt der 23-Jährige als großes Torwarttalent, siebenmal kam Tzolakis bereits für die griechische Nationalmannschaft zum Einsatz. Sein Vertrag in Piräus läuft noch bis 2027. Noch ein Jahr länger ist Kobel an den BVB gebunden, allerdings gab es immer wieder Berichte über Interesse von europäischen Spitzenklubs am Schweizer Schlussmann.

+++ 27. November, 22:27 Uhr: Schlotterbeck wohl vor Zukunfts-Entscheidung +++ Im Vertragspoker zwischen Borussia Dortmund und Abwehrchef Nico Schlotterbeck bahnt sich laut "WAZ" offenbar eine Entscheidung an. Demnach möchte der Bundesligist wohl bis Weihnachten eine Tendenz, ob der Führungsspieler langfristig über das Vertragsende im Sommer 2027 bei der Borussia bleibt. Eine gewisse Eile sei jedoch geboten, heißt es im Bericht, denn von seiner Entscheidung hänge die weitere Kaderplanung im Defensivbereich ab. Die Verträge von Niklas Süle und Emre Can enden im Sommer 2026. Sollte Schlotterbeck nicht verlängern, könnte der BVB so noch Süle und/oder Can binden.

+++ 27. November, 10:30 Uhr: Zukunft von Serhou Guirassy wohl entschieden +++ Beim 4:0-Erfolg gegen den FC Villarreal beendete Stürmer Serhou Guirassy mit einem Doppelpack seine Tor-Krise, nachdem ihm zuvor in zehn Pflichtspielen nur zwei Treffer gelungen waren. Trotz Vertrages bis 2028 ist ein Verbleib des 29-Jährigen beim BVB wohl weiterhin in der Schwebe. Wie die "Bild" berichtet, hat der Torjäger einen klaren Zukunftsplan. Demnach ist ein Verbleib über den Sommer hinaus sehr unwahrscheinlich. Guirassy strebe offenbar nochmal einen Klubwechsel an, wohl aber nicht im Winter. Dies sei auch für die "Schwarz-Gelben" keine Option, heißt es weiter. Im Sommer gäbe es dann laut der Meldung wohl zwei Szenarien. So könnte der Stürmer-Star den Sprung zu einem Spitzenklub wagen. Guirassy besitzt dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel für die europäischen Schwergewichte Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, FC Arsenal, FC Chelsea oder FC Liverpool. Für den Winter gelte wohl keine Ausstiegsklausel, wie die "Sport Bild" berichtet. Im Sommer soll dann offenbar ein Abschied für festgeschriebene 50 Millionen Euro möglich sein. Neben einem Wechsel zu einem der genannten Top-Klubs kommt für Guirassy offenbar auch ein Transfer nach Saudi-Arabien in Betracht, wo ein Vielfaches seines Gehalts in Dortmund auf den Knipser warten könnte. Demnach sei Interesse am Nationalspieler aus Guinea bereits vorhanden, der dort als idealer Torjäger-Typ gelten soll. Auch interessant: Borussia Dortmund schlägt den FC Villarreal deutlich: Serhou Guirassy meldet sich zur richtigen Zeit zurück - ein Kommentar

+++ 24. November, 17:57 Uhr: Silva denkt offenbar schon an Winter-Abschied +++ Nach Informationen von "Sky" soll Fabio Silva offenbar bereits im Winter über einen Abschied von Borussia Dortmund nachdenken. Der Start des 23-Jährigen bei Borussia Dortmund entwickelt sich offenbar nicht wie erhofft. Der Angreifer, der nach einer frühen Verletzung eigentlich wieder vollständig einsatzfähig sein sollte, kommt unter Trainer Niko Kovac weiterhin kaum zum Einsatz und hat bislang nur etwas mehr als 100 Spielminuten gesammelt. Silva soll weiterhin das klare Ziel verfolgen, sich für die portugiesische Nationalmannschaft und damit für die kommende Weltmeisterschaft zu empfehlen. Nationaltrainer Roberto Martinez hatte zuletzt öffentlich angedeutet, dass eine Nominierung möglich wäre – vorausgesetzt, die Spielpraxis stimmt. Da sich Silvas Situation in Dortmund wohl kaum verbessert hat, wird in seinem Umfeld offenbar ernsthaft darüber nachgedacht, im Winter einen Abschied ins Auge zu fassen. Konkrete Gespräche mit der Vereinsführung soll es bislang jedoch nicht gegeben haben. Für den BVB wäre ein solches Szenario allerdings heikel. Der Klub hatte im Sommer über 20 Millionen Euro für den früheren Wolverhampton-Stürmer bezahlt und sieht in ihm eigentlich weiterhin einen Offensivspieler mit Perspektive, gerade weil Serhou Guirassy aktuell ebenfalls schwächelt. Ein vorzeitiger Abgang würde daher wohl nicht ohne Weiteres akzeptiert werden. Trainer Kovac erklärte zuletzt, er sei grundsätzlich zufrieden mit Silvas Arbeit, auch wenn dieser derzeit oft hinten anstehen müsse. Der Portugiese habe die Qualität, um häufiger zu spielen, betonte Kovac – bevorzugt in Situationen, in denen Dortmund früh führt und flexibler wechseln kann. Einen offiziellen Wechselwunsch soll Silva bisher nicht hinterlegt haben. Erst nach einem ausführlichen Austausch würde sich die sportliche Leitung wohl ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob ein Abgang nach nur wenigen Monaten infrage käme.

+++ 24. November, 11:00 Uhr: Neues BVB-Logo? Abstimmung nach Technikpanne verschoben +++ Bei der alljährlichen Mitgliederversammlung des BVB wurde neben der Wahl des neuen Präsidenten auch die Abstimmung über die Änderung des Vereinswappens mit Spannung erwartet. Stattgefunden hat die Abstimmung auf der über 13-stündigen Veranstaltung aber nicht - und das aufgrund von technischen Problemen. Grotesk: Kurz nach Mitternacht wurde die Abstimmung aufgrund von Tonproblemen beim Antragssteller verschoben. BVB-Mitglied Sam-Joel Renken wollte eigentlich zu einer in den 1960er-Jahren verwendeten Logo-Version zurückkehren und hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Als er auf der Versammlung schließlich via Zoom zugeschaltet werden wollte, gelang es nicht, eine Verbindung aufzubauen. Via "X" entschuldigte sich der betreffende Fan. "Ich war gezwungen von Zuhause aus teilzunehmen. Ich hab mein bestes gegeben um das irgendwie hinzubekommen und der Typ vom Support meinte, dass jetzt alles funktioniert. Dann ging im wichtigen Moment der Ton nicht", schrieb Jenken.

Unzählige User hatten sich zuvor bereits darüber echauffiert, dass der Antragsteller nicht persönlich vor Ort war. Wann schlussendlich über eine Änderung des Wappens abgestimmt wird, ist aktuell noch offen.

+++ 23. November, 14:30 Uhr: Respektlos? Kritik an Kovac nach Beier-Schelte +++ Niko Kovac grinste breit, als er auf die Aussagen von Maximilian Beier angesprochen wurde. Beier hatte nach dem wilden 3:3 gegen den VfB Stuttgart befunden, die Stimmung bei den Dortmundern sei "am Boden". Kovac sah das ein bisschen anders. "Ich weiß jetzt nicht, inwieweit … Maxi ist 21, 22, 23. Am Anfang der Saison hat er gesagt, wir wollen Meister werden, jetzt sind wir am Boden. Ihr müsst nicht immer alles glauben, was der Junge sagt", meinte Kovac. Und ergänzte zudem: "Wahrscheinlich hat er zu viel Laktat im Körper und dann funktioniert das nicht ganz. Wir sind mit Sicherheit nicht am Boden." Man müsse sich zwar weiter verbessern, aber "dass wir jetzt am Boden sind, um Gottes willen. Wir sind noch oben und am Ende werden wir auch oben bleiben." Bei den BVB-Fans kam die Kovac-Reaktion nicht gut an, nicht wenige fanden sie äußerst unpassend. "Mit welch einer Respektlosigkeit er hier mit Maxi Beier umgeht ist krass. Er stellt ihn wie ein kleines Kind hin", schrieb ein Fan bei X. Ein anderer kritisierte, Kovac würde Beier "regelmäßig öffentlich lächerlich" machen. Deshalb meinte ein weiterer: "Er stellt ihn wie ein kleines Kind hin, das nur Scheißdreck erzählt. Kovac wird in Rekordzeit die Kabine verlieren - wie immer in seiner 2. Saison." Für einen anderen Fan ist es ein "Classic Kovac. Auf kurz oder lang kommt es, dass bei ihm die Ergebnisse ausbleiben, da er kein guter Trainer ist. Und sobald es soweit ist, beginnt er damit die eigenen Spieler unter den Bus zu werfen und sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen." Beier, der übrigens 23 ist, hatte zu Beginn der Saison erklärt, man wolle Meister werden. Kovac hatte damals ähnlich reagiert und gesagt: "Ich weiß nicht, ob er irgendwas getrunken hat in der Halbzeitpause, was ihm nicht ganz bekommt." Er werde ihm "das schon austreiben".

+++ 22. November, 19:49 Uhr: Duranville prüft wohl Leih-Optionen +++ Obwohl Julien Duranville nach überstandener Schulterverletzung wieder fit ist, hat er bei den Dortmunder Profis einen schweren Stand. Zum einen sieht er sich in der Offensive großer Konkurrenz ausgesetzt, zudem gibt es im System von Coach Niko Kovac keine klassischen Flügelstürmer. Daher schrumpfen die Einsatzchancen für den 19-jährigen Belgier. "Es wird noch ein bisschen dauern, auch weil es die Jungs auf seiner Position gut machen. Was nicht bedeutet, dass er keine Chance hat. Aber es ist momentan sicherlich nicht einfach, um bei uns in den Kader zu kommen", machte Kovac dem wiedergenesenen Duranville nicht unbedingt Hoffnung auf zeitnahe Einsätze bei den Dortmunder Profis. Laut "Ruhr Nachrichten" soll sich das Talent daher mit einem möglichen Abgang auf Leihbasis im Januar 2026 beschäftigen. Denn ansonsten würde er wohl auch im Frühjahr 2026 vorwiegend nur in der Regionalliga West bei den BVB-Amateuren regelmäßig Spielpraxis sammeln können.

+++ 22. November, 13:10 Uhr: Adeyemi hat wohl zwei Wunschklubs +++ Sollte Karim Adeyemi Borussia Dortmund verlassen, hätte er offenbar zwei Wunschklubs. Laut "WAZ" würde der 23-Jährige einen Wechsel zum FC Liverpool oder zu Real Madrid präferieren. Das Problem: Beide Vereine gehören bislang offenbar nicht zu den interessierten Klubs. Dem Bericht zufolge sind stattdessen Manchester United, der FC Arsenal und der FC Chelsea an dem deutschen Nationalspieler dran. Der Vertrag von Adeyemi beim BVB läuft noch bis 2027, in Sachen Verlängerung soll ihm bereits ein Angebot der Dortmunder vorliegen - welches aber wohl nicht überzeugen kann. Demnach will der Mittelfeldspieler eine Ausstiegsklausel in einem möglichen neuen Kontrakt verankern lassen. Sollten sich beide Parteien nicht einig werden, könnte ein Verkauf im kommenden Sommer anstehen, damit Dortmund die Chance auf eine stattliche Ablösesumme bekommt.

+++ 20. November, 07:21 Uhr: Italien-Gerücht um Adeyemi +++ Nachdem das Gerücht die Runde machte, dass Karim Adeyemi sich gegen eine Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund entschieden haben soll, gibt es die ersten Gerüchte über einen Wechsel. Wie die "Bild" berichtet, soll Inter Mailand die Situation um den Angreifer "genau beobachten". Demnach soll sein Berater Jorge Mendes bereits mit den Verantwortlichen der "Nerazzurri" gesprochen haben. Um noch eine marktwertgerechte Ablöse zu erzielen, müsste der BVB Adeyemi demnach im kommenden Sommer verkaufen. Auch interessant: Karim Adeyemi wegen illegalen Waffenbesitz verurteilt

+++ 18. November, 09:47 Uhr: Zukunfts-Entscheidung bei Adeyemi wohl gefallen +++ Seit Monaten bereits läuft der Poker zwischen Karim Adeyemi und Borussia Dortmund über eine Vertragsverlängerung. Nun soll sich der Nationalspieler entschieden haben - und zwar gegen den BVB. Das berichtet die Schweizer Seite von "Sky". Demnach soll der Außenstürmer ein lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt haben. Die BVB-Bosse sollen dabei bis an ihre Schmerzgrenze gegangen sein. Sie seinen aber von Adeyemi zuletzt informiert worden, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Der Grund dafür sei demnach Trainer Niko Kovac. Es soll Spannungen zwischen dem Cheftrainer und seinem Spieler geben, erst zuletzt warf Adeyemi eine Wasserflasche nach seiner Auswechslung erzürnt weg. Adeyemis Vertrag endet im Sommer 2027.

+++ 15. November, 17:01 Uhr: Nach ManUtd - nun auch Arsenal wohl mit Adeyemi-Interesse +++ Zuletzt berichtete die "Bild" über angebliches Interesse von Manchester United an Dortmunds Flügelflitzer Karim Adeyemi. Nun vermeldet wiederum das Portal "Teamtalk", dass auch Uniteds Ligarivale FC Arsenal am Dortmunder dran sein soll. Zudem heißt es in dem Bericht, dass Adeyemi einen Wechsel nach London gegenüber Manchester bevorzugen würde. Als mögliche Ablösesumme bei einem Wechsel schon im Januar 2026 werden 70 Millionen Euro genannt. Adeyemis Vertrag beim BVB läuft noch bis zum Sommer 2027. Durch den Beraterwechsel zu Jorge Mendes gab es zuletzt häufiger Gerüchte, dass der Portugiese seinen neuen Klienten möglicherweise aus Dortmund wegtransferieren könnte. Dabei war sich Adeyemis vorheriges Management mit dem BVB wohl schon in weiten Teilen in Bezug auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einig.

