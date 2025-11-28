WM 2026: Oliver Baumann oder Manuel Neuer im DFB-Tor? "Interessiert mich null"

Von einigen Seiten wird Manuel Neuer als Torwart für die WM 2026 gefordert. Einen interessiert das jedoch gar nicht: die aktuelle Nummer eins, Oliver Baumann.

Die aktuelle deutsche Nummer eins, Oliver Baumann, will sich weiterhin nicht an der Debatte um eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beteiligen.

"Mich interessiert das wirklich null. Ehrlich!", sagte der Keeper des Bundesligisten TSG Hoffenheim im Interview mit "Sky Sport". "Ich finde es eher interessant, wie viel Aufmerksamkeit das erweckt", fügte Baumann an, "ich finde es aber auch interessant, weil man gefühlt die Entscheidung von Manu nicht ganz ernst nimmt."

Neuer war nach der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land aus dem Nationalteam zurückgetreten, seitdem verletzungsbedingten Ausfall seines etatmäßigen Nachfolgers Marc-Andre ter Stegen gibt es Gerüchte um ein mögliches Comeback des Weltmeisters von 2014.