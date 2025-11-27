VfB Stuttgart: Polizeigewalt gegen Fans in der Europa League - VfB-Boss Wehrle fordert Aufarbeitung

Schon vor dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles haben die Ultras der Schwaben wieder die Heimreise angetreten. Nach der Partie findet Vorstandsboss Alexander Wehrle deutliche Worte.

Vor dem Auswärtsspiel des VfB Stuttgart am Donnerstag in der Europa League bei den Go Ahead Eagles in den Niederlanden (4:0) kam es am Donnerstagabend wohl zu Polizeigewalt gegen die Anhänger der Schwaben.

Als Konsequenz daraus reisten die Ultras des VfB noch vor Beginn der Begegnung in Deventer wieder ab. In den sozialen Netzwerken kursieren Videoclips, die zeigen sollen, wie Fans des VfB beim Verlassen eines Busses von Polizisten attackiert werden. Dabei kommen auch Schlagstöcke der Ordnungshüter gegen die Fußballfans aus Stuttgart zum Einsatz.