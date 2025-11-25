Serhou Guirassy erlebte zuletzt eine Torflaute. Gegen Villarreal trifft der Stürmer von Borussia Dortmund doppelt und macht dem BVB Hoffnung für die kommenden Aufgaben.

Von Christian Stüwe

Serhou Guirassy war in gewisser Weise die Verkörperung der Probleme von Borussia Dortmund in den letzten Spielen. Der BVB spielte unentschieden gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV, bei Manchester City setzte es eine bittere 1:4-Niederlage in der Champions League.

Guirassy blieb dabei ohne Tor. Sogar den ganzen November hindurch gelang dem sonst so zuverlässig abliefernden Mittelstürmer kein Treffer. Dabei kam einiges zusammen. Der 29-Jährige schaffte es bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres nicht unter die Top 3, körperlich war er zwischenzeitlich angeschlagen.

Sogar über einen Winterabgang aus Dortmund wurde spekuliert.

Auch am Dienstag im Spiel gegen Villarreal schien sich die Misere zunächst fortzusetzen. Für Dortmund und Guirassy. Der BVB spielt 45 Minuten lang ideenlos und uninspiriert, Guirassy war komplett abgemeldet und hatte kaum Ballkontakte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam dann ein Ball nach einer Ecke zu Aarón Anselmino und schließlich irgendwie zu Guirassy, der Angreifer köpfte aus kurzer Distanz ein.

Es war der Wendepunkt im Spiel - und wohl auch für Guirassy.