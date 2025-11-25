Champions League
Borussia Dortmund schlägt den FC Villarreal deutlich: Serhou Guirassy meldet sich zur richtigen Zeit zurück - ein Kommentar
- Veröffentlicht: 26.11.2025
- 00:17 Uhr
- Christian Stüwe
Serhou Guirassy erlebte zuletzt eine Torflaute. Gegen Villarreal trifft der Stürmer von Borussia Dortmund doppelt und macht dem BVB Hoffnung für die kommenden Aufgaben.
Von Christian Stüwe
Serhou Guirassy war in gewisser Weise die Verkörperung der Probleme von Borussia Dortmund in den letzten Spielen. Der BVB spielte unentschieden gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV, bei Manchester City setzte es eine bittere 1:4-Niederlage in der Champions League.
Guirassy blieb dabei ohne Tor. Sogar den ganzen November hindurch gelang dem sonst so zuverlässig abliefernden Mittelstürmer kein Treffer. Dabei kam einiges zusammen. Der 29-Jährige schaffte es bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres nicht unter die Top 3, körperlich war er zwischenzeitlich angeschlagen.
Sogar über einen Winterabgang aus Dortmund wurde spekuliert.
- Highlights der Champions League - u.a. Arsenal vs. Bayern: Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen
Auch am Dienstag im Spiel gegen Villarreal schien sich die Misere zunächst fortzusetzen. Für Dortmund und Guirassy. Der BVB spielt 45 Minuten lang ideenlos und uninspiriert, Guirassy war komplett abgemeldet und hatte kaum Ballkontakte.
In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam dann ein Ball nach einer Ecke zu Aarón Anselmino und schließlich irgendwie zu Guirassy, der Angreifer köpfte aus kurzer Distanz ein.
Es war der Wendepunkt im Spiel - und wohl auch für Guirassy.
Das Wichtigste in Kürze
Schlotterbeck: "So ein Tor ist vielleicht der Brustlöser"
"Serhou hatte keine leichte Zeit. Der Trainer schenkt ihm das Vertrauen, er kriegt von uns Jungs das Vertrauen. So ein einfaches Tor ist dann vielleicht der Brustlöser, da muss man stehen als Stürmer", sagte Nico Schlotterbeck bei "Prime Video".
Als es in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter für den BVB gab, drückte Schlotterbeck dem Stürmer den Ball in die Hand und ein Küsschen auf den Hals. Im September beim Spiel gegen Juventus Turin lieferte sich Guirassy noch eine Rangelei mit Ramy Bensebaini um die Ausführung eines Elfmeters, nun wollte offenbar die ganze Mannschaft, dass der Stürmer schießt.
- Guardiola verzockt sich: Bayer Leverkusen schockt Manchester City
- Trotz Gündogan-Comeback – Galatasaray verpasst Sprung in die Top-Acht
Und Guirassy traf, wenn auch erst im Nachschuss. Sein zweiter Treffer beflügelte ihn, bei seiner Auswechslung 20 Minuten vor Schluss war ihm deutlich anzusehen, dass er gerne weitergespielt hätte. Im Interview nach der Partie sprach er dann sogar sehr passabel Deutsch, was als ein weiteres Indiz für die gute Laune des Stürmers zu werten ist.
Unter dem Strich kann festgehalten werden, dass sich Serhou Guirassy genau zur richtigen Zeit zurückgemeldet hat. Der BVB spielt nun in der Bundesliga und im Pokal zweimal gegen Bayer Leverkusen, die Werkself hat am Dienstag mit einem Sieg bei Manchester City aufhorchen lassen.
Die beiden Spiele gegen Leverkusen könnten die komplette Hinrunde der Dortmunder definieren. Mit einem Serhou Guirassy in Topform dürften die Chancen auf ein gutes Abschneiden deutlich steigen.