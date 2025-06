Lyon hatte bei einer Anhörung am Dienstagnachmittag vergeblich versucht, die französische Finanzaufsichtsbehörde davon zu überzeugen, die im November verhängten Maßnahmen gegen den siebenmaligen Meister aufzuheben.

Das gab die Profifußballliga (LFP) am Dienstagabend bekannt.

Die französische Ligue 1 verliert eines ihrer größten Aushängeschilder. Aufgrund von Verstößen gegen die Finanzauflagen, wird Olympique Lyon für die kommender Spielzeit in die Ligue 2 versetzt.

Paukenschlag in der französischen Ligue 1: Der frühere Fußball-Serienmeister Olympique Lyon wurde von der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft.

Lyon hat erst kürzlich Superstar Rayan Cherki mit dem Verkauf an Manchester City zu Geld gemacht, nachdem man den geplanten Deal mit dem BVB im Winter noch platzen hat lassen. Den Zwangsabstieg konnte das jedoch nicht verhindern.

Lyon investiert 2024 148 Millionen Euro in neue Spieler

Das Wichtigste in Kürze

Lyon in den 2000er-Jahren dominant

Olympique Lyon kam in in der vergangenen Saison auf dem sechsten Platz ein. Damit bestätigte das Team den Trend der letzten fünf Jahren, in denen stets eine Platzierung zwischen vier und acht heraussprang.

Lyon dominierte vor allem die 2000er-Jahren und sicherte sich zwischen 2002 und 2008 sieben Meistertitel in Serie. International trumpfte das Team letztmals 2020 mit dem Erreichen des Champions-League-Halbfinals auf.

Nun geht es erstmal darum, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Noch könnte Olympique gegen das Urteil in Rekurs gehen, jedoch ist unklar, ob dies geschehen wird.