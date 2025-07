Borussia Dortmund: Das große Warten auf Neuzugänge! BVB will bloß "kein Fußball-Unwetter"

Niko Kovac bittet bei Borussia Dortmund zum ersten Training der neuen Saison. Doch die Baustellen liegen auch und vor allem abseits des Platzes.

Nein, eine kurzfristige Transferüberraschung gab es auch am Montagvormittag in Dortmund-Brackel nicht zu bestaunen. Als Niko Kovac nach der dreiwöchigen Sommerpause die BVB-Profis erstmals auf dem Trainingsplatz um sich versammelte, blickte er im Großen und Ganzen in dieselben Gesichter, von denen er sich nach der Klub-WM verabschiedet hatte.

Neue Verpflichtungen verkündeten die Dortmunder seit der Rückkehr aus den USA nicht - und allzu viel dürfte sich auf der Zugangsseite auch nicht mehr tun.

"Es gibt einen klaren Plan, unser Sportdirektor Sebastian Kehl befindet sich gerade mitten in der Umsetzung", versicherte Lars Ricken am Montag im kicker zwar. Doch zugleich, bekräftigte der Sport-Geschäftsführer, werde man "nicht in Aktionismus (...) verfallen, nur um Menschen, die sich meist anonym via Social Media beklagen, zu zeigen, dass wir aktiv sind".