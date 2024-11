Durch eine starke kämpferische Leistung drehte Borussia Dortmund einen 0:1-Rückstand gegen RB Leipzig noch in einen 2:1-Sieg und rehabilitiert sich so für das DFB-Pokal-Aus zuletzt in Wolfsburg. ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel

Borussia Dortmund setzte am Samstagabend ein Ausrufezeichen mit einem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig im Bundesliga-Topspiel.

Dabei drehte der BVB nur wenige Tage nach dem Aus im DFB-Pokal in Wolfsburg (0:1) einen Rückstand und siegte durch Tore von Maximilian Beier und Serhou Guirassy doch noch.

ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel. (Quelle: Sky)

Emre Can (Borussia Dortmund): "So wollen wir Fußball spielen. Das ist unser Anspruch. Chapeau an die Mannschaft, was sie heute geleistet hat. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Wir haben schon in Wolfsburg ein gutes Spiel gemacht, wurden aber nicht belohnt. Ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht, keine guten Spiele gemacht. Aber wenn Kritik unter die Gürtellinie geht, wie letzte Woche, ist es nicht schön."