Alexander Meyer Der Routinier rückt für den an Hüftproblemen laborierenden Gregor Kobel ins BVB-Tor. Er hat zunächst überhaupt nichts zu tun, ehe Sesko zum 1:0 für die Gäste trifft. Dabei ist Alexander Meyer mit den Fingerspitzen noch am Ball, kann den Einschlag aus spitzem Winkel aber nicht verhindern. Anschließend macht Meyer als Kobel-Vertreter seine Sache gewohnt sicher. ran-Note: 3

Pascal Groß Aufgrund der Personalsituation muss Neuzugang Pascal Groß einmal mehr als Rechtsverteidiger aushelfen. In dieser ehe ungewohnten Rolle macht der Nationalspieler einen soliden Eindruck, vor allem defensiv. Nach vorne kommt vom Routinier nicht so viel. ran-Note: 3

Emre Can Aufgrund der angespannten Personalsituation muss der BVB-Kapitän wieder in der Innenverteidigung ran. Bei der Entstehung des Gegentores im ersten Durchgang fehlt ihm der Zugriff, danach macht der Routinier aber einen durchaus guten Job im Abwehrzentrum. In der hektischen Schlussphase wird Emre Can sogar in einigen Aktionen zum Retter in höchster Not. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Der zweite Dortmunder Innenverteidiger ist beim Gegentor nicht wirklich im Bilde gegen Sesko, kommt nicht in den Zweikampf, weil er die Situation etwas zu spät erkennt. Danach aber stabilisiert sich Nico Schlotterbeck prompt, verteidigt einsatzfreudig und fehlerfrei. Zudem hat der Nationalspieler nach einer Stunde sogar die Topchance bei einem Eckball, die Dortmunder mit 2:1 in Führung zu bringen. Er scheitert dabei an Gulacsi. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Linksverteidiger Ramy Bensebaini sorgt nach gut einer Viertelstunde für eine erste Offensivaktion per Distanzschuss. Dabei verfehlt der Algerier den Kasten aber deutlich. In weiterer Folge arbeitet der Nationalspieler vor allem gegen den Ball sehr fleißig, kommt aber nicht mehr ganz so oft mit nach vorne. ran-Note: 3

Felix Nmecha An der Seite von Sabitzer ist Felix Nmecha auf Dortmunds Doppelsechs für den Spielaufbau mitverantwortlich und macht das durch seine Passsicherheit durchwegs ordentlich. Zudem bereitet der frühere Wolfsburger den wichtigen, zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Beier vor. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer Gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig kehrt der Österreicher statt Donyell Malen zurück in die Dortmunder Startelf. Er macht ein solides Spiel, ohne dabei allerdings groß zu glänzen. Nach gut 65 Minuten muss Marcel Sabitzer dann leicht angeschlagen runter. ran-Note: 4

Maximilian Beier Der Neuzugang aus Hoffenheim macht sein bisher bestes Bundesliga-Spiel für den neuen Arbeitgeber. Nach einer vergebenen Kopfballchance in der Anfangsphase markiert er nach einer halben Stunde den Treffer zum 1:1-Ausgleich aus kurzer Distanz und bereitet später auch noch durch eine präzise Flanke von rechts aus dem Halbfeld den zweiten BVB-Treffer durch Guirassy vor. Pech für ihn, dass er eine Viertelstunde vor dem Ende die Topchance zum 3:1 vergibt. Dennoch verdient er die Bestnote. ran-Note: 1

Julian Brandt In einer insgesamt an diesem Samstagabend guten Dortmunder Mannschaft fällt Julian Brandt etwas ab. Der Mittelfeldspieler hat wenige Offensivaktionen und wenn, sind diese nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. So setzt er etwa kurz nach der Pause einen Freistoß aus 20 Metern direkt in die Mauer. In der 71. Minute scheitert er zudem per Volleyschuss an Gulacsi. ran-Note: 4

Jamie Gittens Der Engländer liefert sich am Samstagabend ein Privatduell mit Leipzigs Keeper Gulacsi. Sowohl in der 30. Minute als auch nach gut einer Stunde findet Jamie Gittens im ungarischen Schlussmann seinen Meister. Ansonsten fügt sich das Talent gut in Dortmunds aggressives Spiel gegen den Ball ein. Gut zehn Minuten vor dem Ende wird Gittens durch Malen ersetzt. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Lange Zeit ist vom Dortmunder Mittelstürmer nicht viel zu sehen, er hat kaum Ballaktionen, hängt ziemlich in der Luft. Nur in der 14. Minute darf er mal abschließen, macht das aber von knapp außerhalb des Strafraumes zu hektisch und schießt Gulacsi direkt in die Hände. Dennoch bleibt Serhou Guirassy fokussiert und macht 25 Minuten vor dem Ende per Kopf das Tor zum 2:1. ran-Note: 2

Ayman Azhil Der junge Dortmunder kommt in der 64. Minute für den angeschlagenen Sabitzer aufs Feld und fügt sich sofort in die konsequente Defensivleistung der Gastgeber ein. ran-Note: 3

Donyell Malen Der Niederländer kommt in der 79. Minute für Gittens ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung