Mit aufopferungsvollem Kampf und Leidenschaft rang Dortmund im Bundesliga-Topspiel RB Leipzig mit 2:1 nieder. Dieses Spiel muss für den BVB der künftige Standard sein. Ein Kommentar.

Von Christoph Gailer

Borussia Dortmund hat mit dem 2:1-Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig eine starke Reaktion nach dem Aus zuletzt im DFB-Pokal in Wolfsburg (0:1) gezeigt.

Diese Leistung der Mannschaft von Trainer Nuri Sahin gegen die Sachsen darf den Fans gleichermaßen Mut für die Zukunft machen, wie es für die BVB-Stars selbst eine gewisse Verpflichtung ist, diese Performance künftig regelmäßig abzurufen - quasi fast schon als Standard. Genau diese Forderung stellte nämlich auch Sportdirektor Sebastian Kehl direkt nach Schlusspfiff an die Mannschaft.

Trotz zehn Ausfällen, darunter Stammkeeper Gregor Kobel, Waldemar Anton und Niklas Süle, präsentierte sich der BVB gegen Leipzig aggressiv, spielfreudig, aber vor allem auch endlich mal widerstandsfähig.

Immerhin mussten die Gastgeber sogar einen zwischenzeitlichen Rückstand aufholen und das alles zusätzlich zur angespannten Personalsituation.

Dass Dortmund das geschafft, die Partie gegen Leipzig gedreht und die 2:1-Führung am Ende souverän verteidigt hat, zeigt eines ganz klar: Diese BVB-Mannschaft kann es ja doch, obwohl sie auch schon in den Jahren vor Sahins Cheftrainer-Einstand immer wieder durch teils unerklärliche Inkonstanz negativ auffiel und sogar einen zum Greifen nahen Meistertitel am letzten Spieltag noch verspielte.

Aus der Art und Weise, wie Dortmund nun die Partie gegen die zuvor in der Bundesliga-Saison 2024/25 noch ungeschlagenen Leipziger gedreht hat, müssen Sahin und auch die Spieler nun den offensichtlichen Schluss ziehen.

Hohe Laufbereitschaft, voller Körpereinsatz, positionelle Disziplin in der Verteidigung - der Sieg gegen Leipzig zeigt, dass der BVB damit Erfolg haben kann. Wenn er sich eben auf diese eigentlichen "Grundtugenden" besinnt. Die müssen sitzen, damit Sahin überhaupt eine Chance hat, seine Spielidee zu entwickeln.