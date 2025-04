Borussia Dortmund: Edson Alvarez im zweiten Anlauf zum BVB? - Transfer-News & Gerüchte

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Bundesliga 2024/2025 - 27. Spieltag 17:30 Borussia Dortmund Dortmund 3:1 Beendet Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bundesliga 2024/2025 - 28. Spieltag 15:30 SC Freiburg Freiburg -:- Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga 2024/2025 - 29. Spieltag 18:30 Bayern München Bayern -:- Dortmund Borussia Dortmund

+++ Update, 3. April, 07:02 Uhr: Edson Alvarez nun doch vor BVB-Wechsel? +++ Vor der vergangenen Saison war die Aktie Edson Alvarez bei Borussia Dortmund durchaus heiß. Doch der Mexikaner entschied sich damals zu einem Wechsel von Ajax Amsterdam zu West Ham United. Nun könnte der Transfer jedoch im zweiten Anlauf klappen. Wie die mexikanische Zeitung "El Universal" berichtet, ist Alvarez mittlerweile Verkaufskandidat bei West Ham. Nach dem Trainerwechsel zu Graham Potter erhält er nur noch wenig Spielzeit. Der BVB wird als möglicher Abnehmer ins Spiel gebracht. Alvarez' Marktwert beträgt noch immer 30 Millionen Euro.

+++ Update, 1. April, 22:55 Uhr: Sabitzer in BVB-Kabine wohl nicht unumstritten +++ Wenn der BVB im Sommer den aktuellen Kader unter die Lupe nimmt, wird ein Spieler möglicherweise besonders im Fokus stehen: Marcel Sabitzer. Die "Sport Bild" bezeichnete ihn jetzt als einen "der streitbarsten Charaktere beim BVB", seine Rolle in der Kabine sei eine spezielle, heißt es in dem Bericht. Der Hintergrund: Sabitzer ist wohl jemand, der intern offen Kritik übt. Sehr ehrlich, sehr direkt, aber angeblich bisweilen auch harsch. Zu harsch? Demnach sei die Wortwahl von Sabitzer angeblich nicht immer angemessen. Der Österreicher selbst steht aber zu seiner Art. Zuvor hatte bereits die "Bild" berichtet, dass er "als stoischer und schwieriger Charakter" gelte, er lasse "die Mitspieler manchmal verzweifeln", wie es weiter heißt. Hinzu kommt, dass er mit einem angeblichen Jahresgehalt in Höhe von rund acht Millionen Euro zu den Top-Verdienern gehört. In der vergangenen Saison lieferte Sabitzer ab, in dieser Saison allerdings nicht mehr. Der Mittelfeldspieler hat in 36 Pflichtspielen keine Torbeteiligung vorzuweisen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, im Moment fällt er mit einer Knieverletzung aus.

+++ Update, 30. März, 14:55 Uhr: BVB empfängt Mainz wohl ohne Topstürmer Serhou Guirassy +++ Serhou Guirassy wird wohl das Heimspiel der Borussia gegen Mainz 05 verpassen. Darauf deutet ein Social-Post des Stürmers hin. Auf "X" präsentierte "bvbnewsblog" den Kader des BVB für den 27. Spieltag der Bundesliga. Der Topstürmer der Dortmunder fehlte dabei in der Aufzählung. Unter dem Post antwortete Guirassy persönlich auf eine Fan-Antwort. Der Fan schrieb: "Letztes Mal ohne Guirassy 4:0 gewonnen." Der User spielte damit auf den Hinrunden-Erfolg gegen den SC Freiburg an. Die kurze Antwort von Guirassy: "Heute das gleiche." Die Anzeichen verdichten sich also, dass der 29-jährige den Schwarz-Gelben in der wegweisenden Begegnung fehlt.

+++ Update, 29. März, 12:34 Uhr: Niko Kovac kürt Geheimrat vor Saisonfinale +++ Borussia Dortmund steht vor dem Saisonfinale auf Tabellenrang 11. Im Endspurt greift Trainer Niko Kovac nun zu weiteren Mitteln beim Umgang mit seinen Spielern. Ein Geheimrat soll laut "Bild" dabei helfen, den BVB wieder in die Erfolgspur bringen, um doch noch das europäische Geschäft zu erreichen. Innerhalb der Mannschaft habe sich der Kroate nun auf drei Profis festgelegt, mit denen er sich über sämtliche Themen austauscht. Das neue Dreier-Gespann umfasst Kapitän Emre Can, Abwehrchef Nico Schlotterbeck und Mittelfeld-Stratege Pascal Groß. Pikant: Can und Schlotterbeck sind auch Teil des fünfköpfigen Mannschaftsrats, Groß hingegen nicht. Aus dem Mannschaftsrat sind wiederum Gregor Kobel, Marcel Sabitzer und Julian Brandt kein Teil des neuen Trios. Der Geheimrat soll in der Mannschaft als Sprachrohr für den Coach dienen. Von Kovac getroffenen Veränderungen und Themen sollen so auf dem kurzen Dienstweg innerhalb des Teams kommuniziert werden.

+++ Update, 28. März, 14:35 Uhr: BVB "nicht zwangsläufig" auf Spielerverkäufe angewiesen +++ Acht Spieltage vor Schluss steht Borussia Dortmund nur auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle. Den Einzug in die Champions League wird der BVB sehr wahrscheinlich verpassen. Somit fehlen den Verantwortlichen in der kommenden Saison eine Menge Einnahmen. Trotzdem soll der BVB auf Spielerverkäufe im Sommer "nicht zwangsläufig" angewiesen sein. Das erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber den "Ruhr Nachrichten": "Ganz grundsätzlich: Mit Transferthemen auf der abgebenden Seite beschäftigen wir uns im Sommer, denn vieles hängt auch davon ab, wie wir uns am Ende der Saison platzieren." "Wir planen mit unterschiedlichen Szenarien. Es ist unsere Aufgabe, für diese einzelnen Fälle Lösungen zu erarbeiten. Diese Gespräche führen wir. Dann macht es einen Unterschied, ob wir in der Champions League noch eine Runde weiterkommen, wie lange wir bei der Klub-WM mitspielen. Das wäre mit Einnahmen verbunden, durch die wir einiges auffangen könnten", so der 45-Jährige weiter.

+++ Update, 27. März, 14:10 Uhr: Paris hat wohl Interesse an Nico Schlotterbeck - 70 Millionen Euro Ablöse? +++ Nico Schlotterbeck gehört zu den wenigen Spielern vom kriselnden BVB, die konstant gute Leistungen zeigen. Das weckt Begehrlichkeiten bei den europäischen Top-Klubs. Laut einem Bericht der "Bild" soll Paris Saint-Germain großes Interesse am deutschen Nationalspieler haben. Offenbar ist der Klub beeindruckt von den Leistungen, die Schlotterbeck gegen die Franzosen gezeigt hat. Weil Kapitän Marquhinos (30) in die Jahre kommt und Presnel Kimpembe nach Verletzung nie konstant zu seiner Form fand, braucht PSG im Sommer einen Ersatz. Eigentlich möchte der BVB ihn nicht verkaufen, doch Schlotterbeck könnte locker 60 bis 70 Millionen Euro an Ablöse einspielen. Aufgrund des wahrscheinlichen Verpassens der Champions League in der kommenden Saison täte Dortmund das Geld gut. Schlotterbeck wird zudem auch noch von Vereinen aus der englischen Premier League beobachtet.

+++ Update, 26. März, 14:10 Uhr: Ralf Rangnick zu Borussia Dortmund? +++ Immer wieder fällt der Name Ralf Rangnick im Zusammenhang mit dem BVB. Bereits im vergangenen Jahr sollen die Dortmunder Bosse Hans-Joachim Watzke und Geschäftsführer Lars Ricken den Österreich-Trainer besucht haben - damals sprach man noch über potenzielle BVB-Transfers. Nun berichtet die "Bild", dass Rangnick im Sommer wieder ein Thema werden könnte, um den Verein zu unterstützen. Demnach sollen bereits Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausgelotet worden sein. Rangnick selbst soll bei Österreich nicht mehr zufrieden sein und sich einen Wechsel nach Dortmund vorstellen können. Beim BVB könnte er den Posten des Sportdirektors übernehmen. Das würde das Aus von Sebastian Kehl bedeuten. Laut Informationen von "Sport1" will Rangnick selbst mehr sein als ein Trainer und beim Verein mitgestalten.

+++ Update, 23. März, 9:22 Uhr: Julian Brandt will BVB wohl verlassen - Trennung bahnt sich an +++ Bei Borussia Dortmund scheint es im Sommer zu einem größeren personellen Umbruch zu kommen. Mehrere Spieler sollen den Verein verlassen. Im Fall von Julian Brandt könnte dies einvernehmlich geschehen. Wie "Sky" berichtet, schaut sich das Brandt-Lager um Vater und Berater Jürgen bereits nach möglichen Interessenten um. Das Ziel ist aber wohl noch völlig offen. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sei genauso denkbar, wie ein Wechsel zu einem europäischen Klub. Auch die MLS sei eine Option. Die Beziehung zwischen Brandt und dem BVB scheint sich im Laufe der schwachen Bundesliga-Saison verschlechtert zu haben. Ursprünglich sollen die Dortmunder frühzeitig an einer Vertragsverlängerung gearbeitet haben. Diese sei jedoch auf Eis gelegt worden. Das Arbeitspapier läuft 2026 aus. Sollte der 28-Jährige auf seiner Klubsuche fündig werden, würde der BVB den Führungsspieler bei einem passenden Angebot wohl gehen lassen.

+++ Update, 21. März, 16:06 Uhr: BVB-Bosse setzen wohl neue Vorgabe für restliche Bundesliga-Saison +++ Die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund haben für die finalen Wochen der Bundesliga-Saison offenbar ein neues Mindestziel formuliert. Wie die "Bild" berichtet, lautet die Ansage an Trainer und Mannschaft, aus den verbleibenden acht Spielen mindestens 18 Punkte zu holen. Damit soll wenigstens noch die Qualifikation für die Europa League erreicht werden. Aktuell ist der BVB mit 35 Punkten indiskutabler Tabellenelfter, der Rückstand auf den Tabellenfünften RB Leipzig und den mit den Sachsen punktgleichen Tabellensechsten SC Freiburg beträgt sieben Zähler. Passenderweise stehen nach der Länderspielpause Spiele gegen Mainz und in Freiburg auf dem Programm, also gegen zwei direkte Konkurrenten. Um die 18 Punkte zu erreichen, bräuchte es entweder fünf Siege und drei Remis oder sechs Siege. Dem Bericht zufolge gelten die beiden Auswärtsspiele beim FC Bayern und bei Bayer Leverkusen jedoch als Bonusspiele. Weitere BVB-Gegner im Endspurt der Bundesliga sind Borussia Mönchengladbach (H), die TSG Hoffenheim (A), der VfL Wolfsburg (H) und Holstein Kiel (H).

+++ Update, 20. März, 9:45 Uhr: Verliert der BVB Felix Nmecha an Man United? +++ In Dortmund wird es im Sommer zu einem Umbruch kommen. Auf Grund der derzeitigen Ergebnisse droht der BVB die internationalen Plätze zu verpassen. Ein wichtiges Puzzleteil im Wiederaufbau soll Felix Nmecha darstellen. Der "BILD" zur Folge wird nun aber genau bei jenem Spieler angeklopft. Manchester United soll an einer Verpflichtung des Mittelfeldmotors interessiert sein. Dem Bericht zur Folge ist der kriselnde Topklub bereit 40 Millionen Pfund für den 24-jährigen zu zahlen, was einer Summe von 47,6 Millionen Euro entspricht. Die Borussia verpflichtete den dreifachen deutschen Nationalspieler im Sommer 2023 für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg. Mittlerweile hat sich Nmecha im Zentrum festgesetzt und lieferte unter Ex-Trainer Nuri Sahin konstant Leistung. Seit Anfang Februar muss der BVB auf den Deutsch-Engländer verzichten, der eine Bänderverletzung auskuriert. Wie seine Rolle unter dem neuen Trainer Niko Kovac aussieht bleibt abzuwarten. In Manchester soll Nmecha den Wiederaufbau der Red Devils vorantreiben, die sich derzeitig lediglich im Tabellen-Niemandsland der Premier League befinden.

+++ Update, 19. März, 10:55 Uhr: BVB gibt offenbar Angebot für Talent Ezechiel Banzuzi ab +++ Dem BVB öffnen sich im Sommer einige Baustellen im Kader, auch im zentralen Mittelfeld will die Borussia nachbessern. Winter-Leihe Carney Chukwuemeka wird den Verein im Sommer wahrscheinlich wieder verlassen. Laut "De Telegraaf" soll man in Dortmund aber bereits fündig geworden sein. Die Tageszeitung berichtet, dass der Revierklub starkes Interesse an dem Niederländer Ezechiel Banzuzi zeigt. Nicht nur das: Den belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven, an den Banzuzi noch bis 2026 vertraglich gebunden ist, soll bereits ein Angebot aus Dortmund erreicht haben. Der BVB sei bereit zehn Millionen Euro zu zahlen - Eine Summe, die den Belgiern dem Vernehmen aber nach nicht ausreicht. Der 20-jährige Mittelfeldmotor besticht in Belgien durch starke Leistungen und ist in seinem jungen Alter bereits unangefochtener Stammspieler. Mit drei Toren und sechs Vorlagen besticht der Youngster mut seinen offensiven Qualitäten. Durch seine Statur - Banzuzi ist 1,91 Meter groß - strahlt er zudem auch defensiv Präsenz aus. Der Marktwert des niederländisch Junioren-Nationalspielers wird derzeitig auf fünf Millionen Euro taxiert. Bereits im Winter lag offenbar Interesse von West Ham United und der AS Monaco vor.

+++ Update, 18. März, 17:10 Uhr: Geht der BVB beim nächsten Talent leer aus? +++ Laut einem Artikel der "Sun" droht der Wechsel von Jobe Bellingham zum BVB zu platzen. Wie die Boulevardzeitung berichtet, hat der FC Chelsea ein Auge auf den Bruder von Ex-Dortmund-Star Jude Bellingham geworfen. Seit einiger Zeit wird der junge Engländer bei den Borussen gehandelt. Seinen aktuellen Verein FC Sunderland wird er wohl sogar im Fall eines Aufstiegs in die Premier League im Sommer verlassen. Jetzt sieht es danach aus, dass sein persönlicher Weg auch in der Premier League weitergeht. Die "Sun" schreibt, dass der FC Chelsea andere Klubs beim Werben um den 19-Jährigen überbieten wolle. Aus vergangenen Transfers ist bekannt, dass die Londoner bereit sind, viel Geld für junge Talente auszugeben. Bellingham spielt wie sein Bruder im zentralen Mittelfeld und kommt in der laufenden Saison auf sieben Torbeteiligungen in 34 Spielen. Sein Vertrag in Sunderland läuft noch bis 2028.

+++ Update, 16. März, 17:02 Uhr: Neuer Mega-Vertrag für Nico Schlotterbeck beim BVB? +++ Trotz der aktuell sportlich unbefriedigenden Situation und des wohl bevorstehenden Umbruchs im Sommer 2025 will Borussia Dortmund laut "Sky" Nationalspieler Nico Schlotterbeck unbedingt halten. Demnach planen die BVB-Bosse mit Schlotterbeck langfristig und wollen seinen bis 2027 laufenden Vertrag wohl möglichst bald verlängern. Dem Bericht zufolge winkt Schlotterbeck im Falle einer Vertragsverlängerung wohl eine Verdopplung seines bisherigen Gehalts von aktuell fünf bis sechs Millionen Euro. Konkrete Gespräche sollen für den Sommer anberaumt werden. Allerdings gibt es wohl auch Interessenten am 18-maligen Nationalspieler, im Bericht wird etwa der FC Liverpool als solcher genannt.

+++ Update, 14. März, 20:15 Uhr: Trotz Bankplatz: Süle denkt wohl nicht an BVB-Abschied +++ Für Niklas Süle läuft es aktuell beim BVB nicht rund. Trotz des Trainerwechsels von Nuri Sahin zu Niko Kovac hat sich für den Abwehrspieler kaum etwas geändert, meist findet er sich auf der Bank wieder. Erst kürzlich begründete Kovac dies mit fehlender Fitness nach der schweren Verletzung des Verteidigers im Winter. Zwischen Dezember und Februar hatte ihn ein Syndesmosebandriss zum Pausieren gezwungen. Da zudem die Konkurrenz gute Leistungen zeigte, gestaltet sich eine Rückkehr für den Routinier schwierig. Laut "Bild" ist ein Abgang im Sommer für den 29-Jährigen aber dennoch kein Thema, so soll er sich weiter unter Kovac durchsetzen wollen. In der laufenden Saison stand Süle wettbewerbsübergreifend erst zwölfmal auf dem Platz. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

+++ Update, 11. März, 08:10 Uhr: So teuer wäre eine Kovac-Trennung für den BVB +++ Die 0:1-Niederlage im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg sorgte bei Borussia Dortmund für einen heftigen Knall. Trainer Niko Kovac faltete laut einem Bericht der "Bild" zufolge seine Mannschaft komplett zusammen. Sollte der BVB auch am Mittwochabend bei OSC Lille (ab 18:45 Uhr im Liveticker) verlieren und somit aus der Champions League fliegen, dürfte es weitere Kritik hageln. Kovacs Vertrag in Dortmund ist bis zum Sommer 2026 datiert, sollte er jedoch die wichtigsten Ziele verfehlen, droht wohl auch ein vorzeitiges Aus. Für diesen Fall sollt laut "Sky" eine spezielle Abfindungsregelung im Vertrag verankert sein. Demnach soll Kovac im Falle einer Entlassung zum Saisonende 50 Prozent seines Basisgehalts erhalten. Dieses liegt laut Bericht zwischen drei und vier Millionen Euro. Inklusive dem Trainerteam um Kovac, so rechnet Sky, kämen rund drei Millionen Euro auf den BVB zu.

+++ Update, 10. März, 17:25 Uhr: Hat Dortmund den Brandt-Nachfolger im Visier? +++ Julian Brandt erlebt beim BVB eine schwierige Saison. Gerade bei den Fans steht der ehemalige deutsche Nationalspieler in der Kritik. Schaut sich Dortmund möglicherweise schon nach einem Nachfolger um? Das behauptet zumindest das Portal "Tuttomercato". Demnach haben die BVB-Bosse Pavel Sulc von Viktoria Pilsen auf dem Zettel. Der 24-Jährige ist Leistungsträger bei tschechischen Europa-League-Teilnehmer und kommt in allen Wettbewerben auf beeindruckende elf Tore und zwölf Vorlagen in 40 Einsätzen. Sulcs Vertrag läuft noch bis zum Sommer und mehrere Klubs aus Europas Topligen sollen interessiert sein. Entsprechend müsste Dortmund wohl eine stattliche Ablöse berappen. Sulcs aktueller Marktwert wird auf zehn Millionen Euro beziffert (transfermarkt.de). Brandt kommt in dieser Saison auf 33 Einsätze, vier Tore und zehn Assists. Der 28-Jährigen läuft noch bis Sommer 2026.

+++ Update, 10. März, 07:24 Uhr: Angel Gomes zu Füllkrug statt zum BVB? +++ Bedient sich Borussia Dortmund ausgerechnet beim Achtelfinal-Gegner in der Champions League? Die Borussen sollen laut "Guardian" an einer Verpflichtung von Angel Gomes interessiert sein. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bei OSC Lille läuft im Sommer aus. Der 24-Jährige wäre dementsprechend ablösefrei zu haben. Laut Bericht favorisiert Gomes allerdings einen Wechsel nach England. Der Klub von DFB-Star Niclas Füllkrug wird als heißer Kandidat gehandelt. Der ehemalige englische Nationalspieler wurde bei Manchester United ausgebildet, ehe er 2020 ablösefrei nach England wechselte. In der aktuellen Saison kommt Gomes bei wettbewerbsübergreifend 20 Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage.

+++ Update, 7. März, 19:24 Uhr: Tedesco statt Kovac? BVB wollte wohl Ex-Schalke-Coach holen +++ Als Nachfolger von Nuri Sahin bekam zuletzt Niko Kovac bei Borussia Dortmund den Zuschlag. Wie nun "Sky" mit Bezug auf Quellen aus Italien berichtet, soll aber auch ausgerechnet ein früherer Schalke-Coach in der Verlosung gewesen sein. Demnach führte der BVB konkrete Gespräche mit Domenico Tedesco, der S04 einst zum Vizemeistertitel führte und kürzlich seinen Platz als belgischer Nationaltrainer räumen musste. Aus Loyalität zu Schalke habe Tedesco aber schnell signalisiert, den Job in Dortmund nicht in Betracht zu ziehen, anschließend habe sich der Bundesligist dann mit Kovac geeinigt. Auf Nachfrage von "Sky" dementierte Dortmund allerdings dem Bericht nach einen Kontakt zu Tedesco.