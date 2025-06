So verfolgt ihr bei der U21-EM 2025 das Spiel zwischen Deutschland und Tschechien live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Update vom 15. Juni, 22:57 Uhr: Deutsche U21 sichert sich vorzeitig die nächste Runde

Deutschlands U21 löst mit einem 4:2-Sieg gegen Tschechien vorzeitig das Viertelfinalticket und übernimmt in Gruppe B wieder die Tabellenführung von England. Die ersten 30 Minuten dominierten die DFB-Junioren mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle, wurden aber zu selten konkret gefährlich. Tresoldi (35.) und Nebel (41.) änderten das und besorgten die 2:0-Halbzeitführung.

Gruda hätte sogar beinahe das 3:0 gemacht, scheiterte aber am Pfosten (45.+1). Woltemade (54.) und Martel (58.) schienen in Durchgang zwei schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch der Außenseiter aus Tschechien hatte etwas gegen einen deutschen Kantersieg.

Nach Arrey-Mbis Eigentor (61.) und Spáčils Treffer über den Innenpfosten (64.) keimte bei den Tschechen nochmal etwas Hoffnung auf. Doch die Di-Salvo-Elf verteidigte in den kommenden Drangphasen erfolgreich und ließ nichts mehr anbrennen.

Update vom 15. Juni, 22:00 Uhr: Deutschland auf Kurs Viertelfinale

Deutschlands U21 liegt im zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien zur Pause mit 2:0 vorne. Es ist eine verdiente Halbzeitführung, denn die DFB-Junioren waren dominant, hatten mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Doch in der ersten halben Stunde war die Di-Salvo-Truppe im letzten Drittel nicht zwingend genug. Auf die beste tschechische Chance - ein Weitschuss von Vydra, den Atubolu gut parierte - folgte eine deutsche Drangphase.

Diese mündete schließlich in den Führungstreffer: Tresoldi schob nach Collins scharfem Querpass aus kurzer Distanz ein (35.). Noch vor der Pause erhöhte Nebel und konnte sich bei Woltemade für dessen starke Vorlage bedanken (41.). Gruda hätte beinahe noch das dritte Tor erzielt, scheiterte in der Nachspielzeit aber am Pfosten (45.+1).