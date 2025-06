Die U21-EM ( live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) in der Slowakei ist in vollem Gange! Nach einem 3:0-Auftaktsieg konnte die deutsche Auswahl im zweiten Gruppenspiel den nächsten Sieg einfahren.

Der Innenverteidiger ist der erste Spieler, der Atubolu in diesem Turnier überwindet. Das Eigentor des 22-Jährigen nach exakt einer Stunde läutet die kniffligste Phase für die deutsche Mannschaft ein. Arrey-Mbi wirkt hier kurzzeitig in einigen Aktionen nicht ganz klar. ran-Note: 3

Paul Nebel

Deutlich verbessert. Besonders in Halbzeit eins an jedem deutschen Angriff beteiligt. Total quirlig und mit viel Kreativität in seinen Pässen. Öffnet klug für Collins, der Tresoldi zur Führung bedient. Trifft selbst zum 2:0 (41.) - zum ersten Mal in der U21. Kurz vor Schluss ausgewechselt. ran-Note: 2