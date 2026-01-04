- Anzeige -
Borussia Dortmund: Emre Can rechnet mit Verbleib beim BVB

  • Aktualisiert: 04.01.2026
  • 10:44 Uhr
  • SID

BVB-Kapitän Emre Can rechnet auch über den Sommer hinaus mit einem Verbleib bei Borussia Dortmund.

Kapitän Emre Can rechnet auch über den Sommer hinaus mit einem Verbleib beim Bundesligisten Borussia Dortmund. Im Fußball solle man "niemals etwas festlegen. Man wird sehen. Aber Stand heute: Ja, ich werde auch im nächsten Jahr hier beim BVB sein", sagte der 31-Jährige in einem "Sky"-Interview im Trainingslager im spanischen Marbella.

Der Vertrag des Nationalspielers läuft am Saisonende aus, könnte sich laut Medienberichten jedoch durch eine Option automatisch verlängern. Can berichtete von Gesprächen mit den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben und zeigte sich zuversichtlich, dass bald eine Entscheidung fällt.

Can: BVB hat Vertrauen in ihn

"Der Verein hat extrem viel Vertrauen in mich – und ich habe extrem viel Vertrauen in den Verein. Ich bin sehr glücklich hier. Ich hatte auch schwierige Zeiten, aber der Verein stand immer hinter mir", sagte Can, der sich nach monatelanger Pause aufgrund von Adduktorenbeschwerden erst im Verlauf der Bundesliga-Hinrunde zurückgemeldet hatte.

Neben seiner eigenen Zukunft äußerte sich der BVB-Kapitän, der seit 2020 in Dortmund unter Vertrag steht, auch zu anderen Schlüsselspielern des Tabellenzweiten. Über Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Julian Brandt sagte Can: "Ich würde mir sehr wünschen, dass alle drei bleiben. Es sind erstens Topjungs und zweitens Topspieler. Ich glaube, der BVB braucht Topspieler – und das sind sie."

