BVB-Kapitän Emre Can rechnet auch über den Sommer hinaus mit einem Verbleib bei Borussia Dortmund.

Kapitän Emre Can rechnet auch über den Sommer hinaus mit einem Verbleib beim Bundesligisten Borussia Dortmund. Im Fußball solle man "niemals etwas festlegen. Man wird sehen. Aber Stand heute: Ja, ich werde auch im nächsten Jahr hier beim BVB sein", sagte der 31-Jährige in einem "Sky"-Interview im Trainingslager im spanischen Marbella.

Der Vertrag des Nationalspielers läuft am Saisonende aus, könnte sich laut Medienberichten jedoch durch eine Option automatisch verlängern. Can berichtete von Gesprächen mit den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben und zeigte sich zuversichtlich, dass bald eine Entscheidung fällt.