Kevin Kampl wird RB Leipzig Ende Januar vorzeitig verlassen. Nach Schicksalsschlägen hat für den Routinier nun die Familie Vorrang. Das Schicksal, das musste Kevin Kampl schmerzvoll erfahren, trifft einen manchmal hart und unerwartet. Völlig überraschend war sein Bruder Seki im Oktober gestorben, plötzlich stand Kampls Welt auf dem Kopf. Und in den Wochen danach erkannte der Routinier von RB Leipzig, dass er dem Profifußball den Rücken kehren muss. Für die Familie. Das sollten die Neujahresvorsätze der 18 Bundesligisten sein

Youngster Cole Campbell verlässt wohl den BVB Den Entschluss, Leipzig nach achteinhalb Jahren schon Ende Januar vorzeitig zu verlassen, hat sich Kampl wohl überlegt. "Der plötzliche Verlust meines Bruders hat mir schmerzlich vor Augen geführt, wie wertvoll Zeit ist und wie wichtig es ist, sie mit den Menschen zu verbringen, die einem am nächsten stehen", schrieb der 35-Jährige in einer Abschiedsbotschaft.

Abschied von RB Leipzig: Kevin Kampl kehrt für die Familie nach Hause zurück Kampl zieht es mit seiner Frau Vanessa und den beiden Söhnen zurück nach Solingen im Rheinland. "Nach all den Jahren habe ich für mich gemerkt", so Kampl, "dass es an der Zeit ist, nach Hause zu gehen – auch, weil es meinem Vater gesundheitlich nicht gut geht und ich mehr gemeinsame Zeit mit ihm verbringen möchte. Zeit, die nicht zurückkommt." Zeit, die sein Bruder Seki nicht mehr hatte, als er im Alter von gerade einmal 51 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Zuvor war Kampl, wie er der "Bild" erzählte, in der Länderspielpause im Oktober noch gemeinsam mit ihm im Mallorca-Urlaub gewesen.

Dort lagen sie sich "in den Armen und haben darüber geredet, was wir alles machen, wenn ich mal mit dem Fußball aufhöre". Nun kam das Ende wohl schneller als gedacht. Sein Vertrag, der im Sommer ausgelaufen wäre, wird zum 31. Januar aufgelöst. Am 17. Januar bekommt Kampl beim Heimspiel gegen Bayern München seinen Abschied. Das könnte es dann mit der Profikarriere gewesen sein – oder doch nicht? "Dass ich irgendwann irgendwo noch einmal auf den Platz zurückkehre, möchte ich nicht final ausschließen, auch wenn es sich derzeit absolut unrealistisch anfühlt", so Kampl.

