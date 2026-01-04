- Anzeige -
FC Bayern München: Jamal Musiala brennt auf sein Comeback

Jamal Musiala nennt einen Zeitrahmen für sein Comeback beim FC Bayern München. Das Testspiel gegen Salzburg kommt für ihn noch zu früh.

Nationalspieler Jamal Musiala rechnet mit seinem Comeback für den FC Bayern München "in den kommenden Wochen". Dies sagte der 22-Jährige beim Neujahrsbesuch des Fanclubs Red Bull Taubenbach nahe der deutsch-österreichischen Grenze. Das Testspiel der Münchner am Dienstag in Salzburg (15 Uhr) komme für ihn zu früh, ergänzte er vor rund 1000 Anhängern in Simbach am Inn.

Trainer Vincent Kompany hofft, Musiala Ende Januar erste Einsatzminuten geben zu können. Ginge es nach Musiala selbst, hätte er bereits wieder in einem Spiel auf dem Platz gestanden. "Es ist nicht nur meine Entscheidung. Wäre es meine Entscheidung, hätte ich letzten Monat schon gespielt. Wir gucken einfach, dass ich gut reinkomme und nicht Angst habe."

Musiala war nach seiner scheren Verletzung (Wagenbeinbruch, Sprunggelenksluxation), die er Anfang Juli im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) erlitten hatte, kurz vor Weihnachten ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Ich habe jetzt viel trainiert, es läuft echt gut. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu früh rein kommen. Wir gucken von Training zu Training", sagte er.

FC Bayern: Training bei Sonnenschein und Frost

Ehe sie zu den vor 40 Jahren eingeführten Fanclub-Besuchen aufbrachen, absolvierten die Münchener am Sonntagvormittag bei Sonnenschein und frostigen Temperaturen noch ein Training. Wegen des engen Terminplans waren die traditionellen Adventsbesuche der Münchner Profis auf das erste Wochenende des neuen Jahres verlegt worden.

Harry Kane besuchte dabei den Fanclub Red White Bombers in Denkendorf im Landkreis Eichstätt, er wurde mit Blasmusik empfangen. Vor Ort trug er sich auch in das Goldene Buch der Gemeinde ein.

