Florian Wirtz trifft für den FC Liverpool beim Unentschieden beim FC Fulham. Über den Treffer ist der frühere Leverkusener selbst überrascht. Und nicht nur er.

Für Florian Wirtz war der Fall klar. "Ich war sicher, dass es Abseits war. Deshalb habe ich nicht mal gejubelt", sagte der Fußball-Nationalspieler über seinen zweiten Treffer im Trikot des FC Liverpool zum zwischenzeitlichen 1:1 beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham. Und Wirtz war mit seiner Meinung nicht alleine.

"Mir ging es genau so, vielen Leuten im Stadion ging es so", sagte Fulhams Teammanager Marco Silva. Liverpool-Legende Jamie Carragher meinte noch nach dem Spiel: "Ich verstehe immer noch nicht, warum das kein Abseits ist."

Tatsächlich legten die TV-Bilder eine Abseitsstellung nahe - und in der Bundesliga hätte das Tor von Wirtz so auch nicht gezählt. Dass es in der Premier League nach VAR-Prüfung Anerkennung fand, lag an einer etwas anderen Handhabung des halbautomatischen Systems.