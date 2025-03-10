Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 22. Dezember, 13:30 Uhr: Adeyemi-Wirbel begann schon auf dem Platz +++ Karim Adeyemi sorgte beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach für mächtig Aufsehen. Der Stürmer verließ bei der Auswechslung fluchend den Platz und musste von Sebastian Kehl zurückgehalten werden, weil er sofort in die Kabine abdampfen wollte. Offenbar war der BVB-Stürmer aber auch auf dem Feld schon mächtig geladen. Adeyemi wirkte - wohl auch aufgrund seiner unglücklichen Leistung - überdreht und musste immer wieder gebändigt werden. Laut "Sport Bild" musste Schiedsrichter Sven Jablonski mehrmals auf ihn einwirken. Dem Bericht zufolge versuchten auch Nico Schlotterbeck und Pascal Groß verzweifelt, ihren Kollegen zu beruhigen, gebracht hat es aber offenkundig wenig. Die BVB-Bosse werden sich nun beraten, wie sie in der Adeyemi-Causa weitermachen wollen. Dabei geht es wohl um eine Geldstrafe und die Frage, wie man dem Spieler Disziplin und Kontrolle beibringen kann. Auch interessant: Borussia Dortmund sollte Karim Adeyemi verkaufen - ein Kommentar Im Raum stehen könnte aber auch ein Verkauf. Interesse soll aus der Premier League bestehen. Selbst wenn Trainer Niko Kovac daran glaubt, Adeyemi in den Griff zu bekommen, ist seine Zukunft unsicherer denn je. Zu oft hat er den BVB mit fehlender Lernfähigkeit verärgert.

+++ 21. Dezember, 18:40 Uhr: Angelt sich ein Topklub schon im Winter Niklas Süle? +++ Schon zuletzt kamen Berichte auf, wonach der BVB den im Sommer auslaufenden Vertrag von Großverdiener Niklas Süle nicht verlängern werde. Nun hat die italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" den 30-Jährigen mit einem Winterwechsel zu einem Top-Klub in Verbindung gebracht. Demnach sei Süle ein guter Transferkandidat für die AC Milan. Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund: Immer Ärger mit dem BVB-Star Laut "Bild" sei ein Wechsel noch im Winter allerdings "in weiter Ferne", da Milan stattdessen Mario Gila von Lazio Rom und Axel Disasi vom FC Chelsea für die Verteidigung im Auge habe und sich Süles Jahresgehalt von bis zu 14 Millionen Euro ohnehin nicht leisten könne. Süle hatte am Freitag beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach erst sein drittes Saisonspiel für den BVB bestritten und kam erstmals über 90 Minuten zum Einsatz.

+++ 18. Dezember, 18:08 Uhr: BVB-Bosse haken Anselmino-Verpflichtung wohl ab +++ Wie die "Sportbild" berichtet, hat Borussia Dortmund die Hoffnungen begraben, Aaron Anselmino nach seiner Leihe fest verpflichten zu können. Dem Bericht nach plant nämlich Anselminos Stammverein FC Chelsea ab der nächsten Saison mit dem Abwehrtalent aus Argentinien. Diesen Plan haben die Londoner den BVB-Bossen wohl unmissverständlich mitgeteilt. Angedeutet habe sich diese Entwicklung offenbar schon im Sommer 2025, als Chelsea dem BVB in den Verhandlungen keine Kaufoption im Rahmen des Leihdeals gewährte. Bei den Londonern hat Anselmino noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2031.

+++ 17. Dezember, 17:53 Uhr: Entscheidung um Süle-Zukunft ist wohl gefallen +++ Die Ära von Niklas Süle bei Borussia Dortmund dürfte wohl im Sommer 2026 enden. Laut "Bild" soll intern bereits feststehen, dass der Bundesligist den auslaufenden Vertrag des Innenverteidigers nicht verlängern werde. Vielmehr soll statt einer Vertragsverlängerung mit dem angeblichen Großverdiener (kolportiertes Jahresgehalt von 14 Millionen Euro) schon intensiv nach einem möglichen Ersatz bzw. Nachfolger gefahndet werden. Sportlich ist Süle bereits zuletzt in Dortmund in eine Nebenrolle gerutscht, hat seinen Stammplatz in der Dreierkette verloren. Durch die Ausfälle einiger Innenverteidiger und die Afrika-Cup-Teilnahme von Ramy Bensebaini dürfte der 30-Jährige aber demnächst zurück ins Team rücken.

+++ 16. Dezember, 16:45 Uhr: Real-Juwel Valdepenas wohl weiter im BVB-Fokus +++ Wie "ESPN" berichtet, soll Borussia Dortmund weiterhin Interesse an Real-Talent Victor Valdepenas haben. Schon im Mai 2025 galt der BVB, ebenso wie Leverkusen, als möglicher Abnehmer für den 19-Jährigen. Damals kam der Wechsel des Linksfußes aber nicht zustande und auch aktuell plant der Defensivspieler, der sowohl im Zentrum als auch links verteidigen kann, dem Bericht nach wohl seine Zukunft weiterhin bei den Madrilenen. Zuletzt bescherte ihm Coach Xabi Alonso das Profidebüt beim 2:1-Sieg gegen Alaves, er stand in dieser Begegnung sogar direkt in der Startelf der "Königlichen". Valdepenas' Vertrag bei Real läuft noch bis zum Sommer 2029.

+++ 15. Dezember, 22:42 Uhr: Sammer mit Schlotterbeck-Rat an BVB-Bosse +++ Geht er oder bleibt er? Die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist eines der großen Themen bei Borussia Dortmund. Während der BVB den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Abwehrspielers gerne verlängern würde, wird der Nationalspieler mit dem FC Bayern München, Real Madrid oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nun hat sich Matthias Sammer zu der Personalie zu Wort gemeldet. "Bei Nico Schlotterbeck muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wie weit man im Gespräch ist. Dementsprechend kann es sein, dass ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen würde. Ich war in ähnlichen Positionen, aber nie der Manager-Typ", sagte Sammer bei "Sky". Er habe es immer sportlich gesehen, erklärte der Europameister von 1996, der als Berater für den BVB tätig ist. "Deswegen habe ich dem Verein auch in der Vergangenheit schon oft geantwortet: Ich weiß, dass ihr harmoniebedürftig seid und ihm noch Zeit geben wollt. Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen“, erklärte der 58-Jährige.

