Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 22. Dezember, 14:25 Uhr: FC Bayern angelt sich wohl neuen Abwehrspieler +++ Der FC Bayern hat sich offenbar einen Abwehr-Youngster aus Südamerika gesichert. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano konnte der Rekordmeister eine mündliche Vereinbarung mit Virgilio Olaya und dessen Klub treffen. Der 17 Jahre alte Ecuadorianer vom SD Aucas soll die Münchner demnach 4,5 Millionen Euro kosten. Olaya soll den Vertrag im Februar 2026 unterzeichnen. Ein früherer Zeitpunkt ist nicht möglich, da der Innenverteidiger erst am 3. Februar 18 Jahre alt wird. Das Abwehr-Juwel ist allerdings offenbar nicht als Sofort-Hilfe eingeplant, sondern soll wohl zunächst verliehen werden. Wenngleich er zu den größten Talenten in Ecuador zählt, hat er noch nicht sonderlich viel Erfahrung sammeln können. Olaya hat sieben Einsätze für die ecuadorianische U17-Nationalmannschaft absolviert und fünf Spiele in der ersten ecuadorianischen Liga auf dem Konto.

+++ 21. Dezember, 18:55 Uhr: Bayern-Novum für Harry Kane in Heidenheim +++ Die Personalnot des FC Bayern beim letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen den 1. FC Heidenheim sorgte bei Harry Kane für eine ehrenvolle Premiere: Denn erstmals überhaupt bei einem Pflichtspiel führte der Engländer sein Team als Startelf-Kapitän aufs Feld. Der Grund: Die Ausfälle des eigentlichen Kapitäns Manuel Neuer wegen eines Muskelfasserrisses und von dessen Vertreter Joshua Kimmich, der an Sprunggelenksproblemen laboriert. Nun also die Bayern-Premiere für den 32-Jährigen, der die Kapitänsbinde am Arm aber gewohnt ist: Er ist seit Jahren Kapitän der englischen Nationalmannschaft und hatte die Rolle einst auch bei Tottenham Hotspur inne.

+++ 21. Dezember, 16:25 Uhr: Ausfall-Flut gegen Heidenheim! Das ist die Bayern-Startelf +++ Der FC Bayern muss insbesondere in der Defensive gegen Heidenheim auf zahlreiche Spieler verzichten. Neben dem gelbgesperrten Konrad Laimer und dem verletzten Manuel Neuer (Muskelfaserriss) fehlen Vincent Kompany kurzfristig auch die erkrankten Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Sacha Boey. Minjae Kim fehlt zudem wegen Knieproblemen, Joshua Kimmich aufgrund von Sprunggelenksproblemen. Kimmich ist aber mit der Mannschaft angereist. In der Startelf stehen daher unter anderem Hiroki Ito und Leon Goretzka, um den sich kürzlich wieder mehr Spekulationen über einen Abgang rankten. Die Startaufstellung der Bayern: Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Ito - Guerreiro, Goretzka - Olise, Karl, Luis Diaz - Kane

+++ 20. Dezember, 22:25 Uhr: Nächster Abwehr-Star fällt aus +++ Nach Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme) müssen die Bayern am Sonntag in Heidenheim auch auf Minjae Kim verzichten. Wie die "tz" berichtet, plagen den Südkoreaner Zahnschmerzen und Muskelbeschwerden. Außerdem fehlen beim letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause Konrad Laimer (Gelbsperre), Nicolas Jackson (Afrika-Cup) und Sacha Boey (krank). Trainer Vincent Kompany verbreitet trotz der Ausfälle Optimismus. "Wir haben genügend Jungs, die diese Woche Vollgas trainiert haben." Immerhin: Mit Michael Olise (nach Augen-OP) und Luis Diaz (abgesessene Gelbsperre) kehren zwei Leistungsträger in den Kader zurück.

+++ 20. Dezember, 09:20 Uhr: Bayern-Stars bekommen keine Weihnachtsfeier +++ Am 18. Dezember fand am Vereinsgelände des FC Bayern die jährliche Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter abseits des Sports statt, darunter Ordner, Büro-Angestellte, etc. Die Spieler, Trainer und Verantwortlichen haben für gewöhnlich ihre eigene Party, doch die fällt in diesem Jahr offenbar aus. So berichtet die "Bild", dass es keine vom Klub initiierte Weihnachtsfeier gibt. Dies ist demnach der Tatsache geschuldet, dass kein geeigneter Termin gefunden werden konnte. So spielen die Müncher vor Weihnachten zweimal am Sonntag, Samstag fällt dementsprechend als Termin aus. An einem Montag wollten viele der Spieler offenbar nicht feiern. Aber: Als Ersatz soll es im Januar 2026 eine Neujahr-Party geben. Dies war bereits 2022 und 2023 der Fall.

+++ 19. Dezember, 17:04 Uhr: Deshalb entschied sich der FCB wohl gegen Diant Ramaj +++ Wie die "Bild" berichtet, beschäftigte sich der FC Bayern München in der Vergangenheit wohl mit einer möglichen Verpflichtung von Torhüter Diant Ramaj. Demnach zählte der heute 24-Jährige wohl zu den Torhüter-Kandidaten beim Rekordmeister, als Ramaj noch bei Ajax Amsterdam unter Vertrag stand. Doch letztlich nahmen die Münchner Abstand von einer Verpflichtung des Deutsch-Kosovaren. Dem Bericht nach spielte dabei wohl auch der Charakter Ramajs eine Rolle, den dieser wurde von den FCB-Verantwortlichen wohl als "Heißsporn" eingestuft, der sich gerne mal zu einem Platzverweis verleiten lassen würde. Statt Ramaj holte der FC Bayern zunächst Daniel Peretz und später Jonas Urbig. Ramaj wechselte im Frebruar 2025 von Ajax zu Borussia Dortmund, wurde seitdem aber zwei Mal verliehen (zunächst zum FC Kopenhagen und aktuell an den 1. FC Heidenheim).

+++ 18. Dezember, 22:40 Uhr: Ausstiegsklausel der letzte Streitpunkt bei Upamecano? +++ Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass Dayot Upamecano seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert. Laut Informationen der "Bild" gibt es auch schon eine grundsätzliche Einigung in Bezug auf das Grundgehalt, die Prämien und eine Signing Fee. Ein womöglich mitentscheidender Punkt ist allerdings weiterhin offen, weshalb der Poker auch noch stockt. Dabei handelt es sich offenbar um die Ausstiegsklausel, die Upamecano und seine Berater im Deal verankern wollen. Der FC Bayern soll sich darüber im Klaren sein, dass Upamecano nicht ohne Ausstiegsklausel verlängert, pokert allerdings noch um die genauen Modalitäten. Ziel der Münchner ist offenbar, dass die Ausstiegsklausel erst ab 2028 ihre Gültigkeit erlangt. Die Spielerseite möchte hingegen eine frühere Gültigkeit der Klausel forcieren. Es ist durchaus logisch, dass es dem FC Bayern deutlich besser schmecken würde, bis 2028 Ruhe zu haben. Man darf nicht vergessen, dass Upamecano im Sommer 2028 kurz vor seinem 30. Geburtstag stehen wird. Sollten sich die Zahlen der "tz" bestätigen, die von einer Klausel in Höhe von 65 Millionen Euro spricht, wäre das zu diesem Zeitpunkt schon eine attraktive Summe für die Münchner. Geht es allerdings wirklich nur darum, wann genau die Klausel aktiv wird, dürfte eine Einigung nur noch Formsache sein. Ohnehin soll der FC Bayern schon seit längerer Zeit äußerst optimistisch sein.

+++ 16. Dezember, 18:58 Uhr: Möbelpacker offenbar bei Upamecano-Villa +++ Wie die "Bild" berichtet, ist Bayern-Star Dayot Upamecano innerhalb Münchens umgezogen. Demnach habe der Franzose, bei dem am Samstag Umzugsarbeiten stattfanden, eine Villa in Grünwald bezogen, in der zuvor schon sein Landsmann Franck Ribery gelebt hatte. Auf einem Foto im Bericht ist zu sehen, wie drei Männer einen Umzugswagen mit Möbeln und anderen Haushaltsgegenständen beluden. Die Immobilie in Grünwald, zu der die Einrichtungsgegenstände gebracht wurden, gehöre Upamecano dem Bericht nach schon seit dem Sommer 2025 und von Harlaching sei er nun dorthin gezogen. Im Bericht wird darüber spekuliert, dass dieser Umzug als Signal für eine bevorstehende Verlängerung gewertet werden könne. Immerhin läuft sein aktueller Vertrag im Sommer 2026 uns und daher spekuliert die "Bild", dass ein solcher Umzug für ein paar Monate bis zu einem möglichen Abgang eher wenig Sinn mache. Auch interessant: FC Bayern München: Nick Woltemade spricht über geplatzten Transfer zum FCB

+++ 14. Dezember, 21:55 Uhr: Max Eberl über Dayot Upamecano: "Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich" +++ Max Eberl hat sich nach dem 2:2 des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 zum Stand der Vertragsverhandlungen mit Dayot Upamecano geäußert. Dabei zeigte sich der Sportvorstand optimistisch und deutete an, dass es bei dem Abwehrspieler auch schnell gehen könnte. "Ich weiß nicht, was hinter den einzelnen Türen 15, 16, 17, 18, 19, 20 im Adventskalender noch kommt", sagte Eberl am Sonntagabend. Es wäre "wünschenswert", dass man das Thema nicht mit in das Jahr 2026 nehme, "aber das kann ich nicht versprechen", so Eberl. "Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich", betonte er. "Unser großer Wunsch ist es. Was jetzt um uns herumkreist: Er hat abgesagt, Drohungen, Ultimatum - alles Quatsch. Wir reden und wir reden sehr gut. Dieses Nadelöhr wird kleiner und dann muss er durchs Nadelöhr durch und mein Wunsch wäre durchs Nadelhörer und nicht daran vorbei." Auch interessant: Leon Goretzka irritiert bei Instagram: Fast alle Bilder vom FC Bayern gelöscht

+++ 13. Dezember, 13:35 Uhr: Konkrete Upamecano-Forderungen wohl enthüllt +++ Verteidiger Dayot Upamecano soll dem FC Bayern laut "kicker" und "Bild" seine konkreten Forderungen für einen neuen Vertrag mitgeteilt haben. Nun nennt das letztgenannte Medium auch konkrete Zahlen. Demnach will der Franzose eine Verdopplung seines Jahresgehalts auf 20 Millionen Euro. Und damit nicht genug: Zusätzlich steht auch noch ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen im Raum. So soll sich Upamecano an der in diesem Jahr erfolgten Verlängerung von Linksverteidiger Alphonso Davies orientiert haben, der sich über deutlich mehr Gehalt und ein Handgeld freuen durfte. Sollten die Münchner den Wünschen nachkommen, würde der 27-Jährige zum Topverdiener des Klubs werden.

