Niclas Füllkrug: Für WM 2026 - Wechsel in Topliga wohl fix!
- Aktualisiert: 22.12.2025
- 15:31 Uhr
- SID/ran
Steht für Nationalstürmer Niclas Füllkrug ein Winterwechsel an? Laut Medienberichten ist der Transfer in eine neue Topliga fix.
Der Wechsel von Nationalspieler Niclas Füllkrug zum italienischen Spitzenklub AC Mailand ist fix. Das berichten "Sky" und "Bild" übereinstimmend.
Bei den Verhandlungen, die der ehemalige Bundesliga-Spieler Igli Tare als Sportdirektor für den italienischen Traditionsklub führt, sei es am Sonntagabend zu einer Einigung gekommen.
Demnach handelt es sich um eine Leihe mit anschließender Kaufoption, die laut Transferexperte Fabrizio Romano bei 13 bis 14 Millionen Euro liegen soll. Milan zahlt offenbar keine Leihgebühr, übernimmt aber das Gehalt des Deutschen.
Füllkrug: Keine erfolgreiche Zeit bei West Ham
Zuletzt erlebte Füllkrug bei West Ham keine erfolgreiche Phase. Der 32 Jahre alte Stürmer erzielte bislang in 29 Pflichtspielen lediglich drei Tore. Zudem war er zuletzt durch einen Muskelbündelriss ausgebremst worden.
Füllkrug hofft durch den Wechsel noch den Sprung in den DFB-Kader für die WM 2026 zu schaffen - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat klargestellt, dass regelmäßige Spielzeit die Grundvoraussetzung dafür ist.
Für Milan läuft es sportlich gerade gut. Im Rennen um die Meisterschaft liegt der Topklub aus der Lombardei in der Serie A derzeit mit 32 Punkten auf Rang zwei - nur ein Zähler fehlt auf den Spitzenreiter und Stadtrivalen Inter Mailand. West Ham spielt hingegen in der Premier League als Tabellen-18. gegen den Abstieg.