Niclas Füllkrug: Für WM 2026 - Wechsel in Topliga wohl fix!

Steht für Nationalstürmer Niclas Füllkrug ein Winterwechsel an? Laut Medienberichten ist der Transfer in eine neue Topliga fix.

Der Wechsel von Nationalspieler Niclas Füllkrug zum italienischen Spitzenklub AC Mailand ist fix. Das berichten "Sky" und "Bild" übereinstimmend.

Bei den Verhandlungen, die der ehemalige Bundesliga-Spieler Igli Tare als Sportdirektor für den italienischen Traditionsklub führt, sei es am Sonntagabend zu einer Einigung gekommen.

Demnach handelt es sich um eine Leihe mit anschließender Kaufoption, die laut Transferexperte Fabrizio Romano bei 13 bis 14 Millionen Euro liegen soll. Milan zahlt offenbar keine Leihgebühr, übernimmt aber das Gehalt des Deutschen.