Karim Adeyemi sorgt beim BVB immer wieder für Stress. Nun sind die Verantwortlichen an einem Punkt angekommen, an dem sie die Probleme nicht weglächeln, sondern drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Ein Kommentar. Von Dominik Hager Vor gut 13 Jahren ist Karim Adeyemi beim FC Bayern aus disziplinarischen rausgeflogen. Eigentlich ist das keine große Sache, zumal Adeyemi zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt war - und Fehler in dem Alter dazu gehören. Und dennoch, ein erster Denkzettel hätte das für den damaligen Fußball-Knirps sein müssen. Doch hat Adeyemi je gelernt, sein Verhalten präzise zu reflektieren und seine Lehren zu ziehen?

Klar ist: Jeder hat eine zweite Chance verdient! Selbst ein Michael Olise ist als Teenager bei Manchester City rausgeflogen. Der Franzose hat jedoch daraus gelernt und ist inzwischen ein Weltklasse-Spieler Adeyemi hat hingegen schon fünf oder sechs Chancen bekommen und ist immer wieder in den nächsten Abgrund geritten. Naivität, Impulsivität, Egoismus: Adeyemi vereint viele Eigenschaften, die mit einer professionellen Karriere kaum im Einklang stehen können.

Adeyemi fällt den BVB-Verantwortlichen in den Rücken Mit seiner wütenden und respektlosen Reaktion auf die Auswechslung gegen Borussia Mönchengladbach hat der BVB-Profi bewiesen, dass er rein gar nichts gelernt hat. Frust und Enttäuschung gehört zum Leben eines Fußballers dazu. Es kommen immer wieder Momente, in denen man auf sich selbst oder andere sauer ist. Es bedarf allerdings einer gewissen Impulskontrolle und der Fähigkeit, in Momenten des Zorns Anstand zu bewahren. Eine Wut-Reaktion kann schon mal passieren, allerdings nicht in der aktuellen Situation von Adeyemi. Der BVB-Stürmer fällt genau den Leuten in den Rücken, die seine Verfehlungen akzeptiert und ihre schützende Hand über ihn gelegt haben. Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund: Immer Ärger mit dem BVB-Star

Kommentar: Schlotterbeck lässte seinen Worten Tagen folgen Erst im Oktober wurde Adeyemi nach einer Auswechslung mit einem Flaschenwurf auffällig, ehe mit dem Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes der ganz große Knall folgte. Weitere Indizien für seine Impulsivität und Naivität. Anstelle von drastischen Konsequenzen kam der Nationalspieler praktisch ungeschoren davon. Und dennoch müsste Adeyemi klar gewesen sein: Es ist fünf vor zwölf!

Dortmund darf sich von Adeyemi nicht auf der Nase rumtanzen lassen Wer benötigt einen Spieler, der immer wieder mit Skandalen Unruhe in den Verein bringt? Wer benötigt einen Spieler, dem sein eigenes Ego wichtiger erscheint, als der Erfolg der Mannschaft? Wer benötigt einen Spieler, der aus Fehlern wieder und wieder nichts lernt? Der BVB darf sich nicht mehr länger auf der Nase rumtanzen lassen. Nicht von einem Unruhestifter, der das in ihn gesetzte Vertrauen so oft mit Füßen tritt. Und immerhin: Das Klima wird frostiger. "Die Reaktion will ich nicht sehen, die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen", erklärte Sebastian Kehl, der eine Strafe ankündigte. Ein Treffen am runden Tisch soll nun über die Adeyemi-Zukunft entscheiden. Doch lassen die Bosse Adeyemi wieder mit einer Geldstrafe und ein paar "erzieherischen" Worten davonkommen, um dann zum Alltag zurückzukehren? Genau diese Gefahr besteht, weil man auf diesen große Stücke hält, als potenziellen Star sieht und seinen Marktwert von 60 Millionen Euro (laut "transfermarkt.de") nicht nach unten treiben möchte.

Adeyemi auch sportlich keineswegs überragend Leistung, Disziplin, mannschaftsdienliches Verhalten: Dies sind drei Punkte, die ein Spieler erfüllen sollte. Bei Adeyemi ist keiner davon in Gänze gegeben. Bei allem Respekt vor seinem Potenzial, muss doch eines festgehalten werden: Ein Leistungsträger ist Adeyemi nicht. Vielmehr sind seine sportlichen Auftritte genauso wie jene neben dem Platz: Unberechenbar, launisch und immer wieder zum Haare raufen. In der laufenden Bundesliga-Saison steht Adeyemi bei vier Toren, in insgesamt dreienhalb Jahren beim BVB sind es 20. Ernüchternd! Von den wenigen Glanz-Auftritten in der Champions League dürfen sich die Verantwortlichen in keiner Weise blenden lassen. Adeyemi mangelt es an Spielverständnis, Effizienz und Konstanz. Selbst wenn er mit seinem enormen Tempo und seiner Energie auf dem Platz für Wirbel sorgt, bleibt der Wirbel neben dem Platz häufiger hängen.

