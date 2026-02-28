- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Borussia Dortmund: Kapitän Emre Can verletzt sich im "Klassiker" gegen den FC Bayern schwer

  • Aktualisiert: 01.03.2026
  • 12:08 Uhr
  • ran.de

Borussia Dortmund kassiert im "Klassiker" gegen den FC Bayern nicht nur eine bittere Niederlage. Kapitän Emre Can verletzte sich schwer.

Borussia Dortmund hat die womöglich letzte Chance auf einen spannenden Titelkampf in der Bundesliga vergeben. Trotz einer starken und mutigen Leistung verlor der BVB gegen den FC Bayern München mit 2:3 (1:0) und liegt in der Tabelle jetzt elf Punkte hinter dem Tabellenführer.

Noch schlimmer als die Niederlage selbst wiegt aber der langfristige Ausfall von Kapitän Emre Can. Der Abwehrspieler verletzte sich bereits in der ersten Hälfte in einem Laufduell mit Luis Diaz am Knie und zeigte sofort an, dass etwas Schwerwiegendes passiert sein musste.

Zwar konnte Can nach einer längeren Behandlungspause zunächst weiterspielen, musste aber noch vor der Halbzeitpause dann doch ausgewechselt werden. Ramy Bensebaini kam für ihn ins Spiel.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB: Kreuzbandriss bei Emre Can

Nach dem Spiel verließ Can das Stadion auf Krücken, eine Diagnose stand zunächst aus. Sein Vereinskollege Nico Schlotterbeck klang im Interview bei "Sky" allerdings wenig optimistisch. "So wie es aussieht, haben wir ja auch unseren Kapitän verloren", sagte er.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB: Kovac ordnet Schlotterbecks wildes Spiel ein

Trainer Niko Kovac wurde noch deutlicher. "Der Doc hat kein gutes Gefühl, die ersten Untersuchungen sind nicht ganz positiv", sagte er. Auf Nachfrage, ob es sich um einen Kreuzbandriss handeln könnte, ergänzte der Kroate: "Es sieht so aus, er (Can) hat auch etwas gehört."

Das schlechte Gefühl des Team-Arztes bestätigte sich einen Tag nach dem Spiel.

Für Can wäre es der zweite langfristige Ausfall in dieser Saison. Aufgrund von Adduktorenbeschwerden hatte der 32-Jährige bereits die Klub-WM im Sommer sowie die ersten Wochen der neuen Saison verpasst. Erst Anfang November feierte er sein Saisondebüt.

Mehr News und Videos
DORTMUND - Joshua Kimmich of FC Bayern Munich celebrates his goal, making it 2-3 during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and FC Bayern Munich at Signal Iduna Park stadium on February ...
News

Leader Kimmich gefeiert: Doppelte Ansage samt Titel-Klartext

  • 01.03.2026
  • 19:53 Uhr
Hecking musste Bochum im September verlassen
News

Kicker: Hecking in Wolfsburg im Gespräch

  • 01.03.2026
  • 19:52 Uhr
Atubolu hält stark gegen Jonathan Burkardt
News

Joker Chaibi erlöst Eintracht - Sorgen um Kaua Santos

  • 01.03.2026
  • 19:25 Uhr
imago images 1073215696
News

Bayern-Fanbus nach Sieg beim BVB ausgebrannt

  • 01.03.2026
  • 18:19 Uhr
Jubel bei Chris Führich und Jamie Leweling (r.)
News

Stuttgart schießt die Wölfe ab

  • 01.03.2026
  • 17:33 Uhr
CAN Emre Kapitaen Team BVB verletzt DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Dortmund - FC Bayern Muenchen 2 : 3 am 28.02.2026 in Dortmund DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as...
News

BVB: Horror-Diagnose für Emre Can

  • 01.03.2026
  • 16:51 Uhr
Emre Can mit Trainer Niko Kovac
News

Befürchtungen bestätigt: Dortmunds Can erleidet Kreuzbandriss

  • 01.03.2026
  • 16:51 Uhr
Verletzt am Boden: Leverkusens Arthur
News

Arthur fehlt Leverkusen wochenlang

  • 01.03.2026
  • 14:01 Uhr
imago images 1073462422
News

Kein Rot für Schlotterbeck: Kovac irritiert mit Aussage

  • 01.03.2026
  • 12:49 Uhr
imago images 1073468942
News

Kovac schwärmt von "Weltklasse"-Kimmich

  • 01.03.2026
  • 11:40 Uhr