Borussia Dortmund kassiert im "Klassiker" gegen den FC Bayern nicht nur eine bittere Niederlage. Kapitän Emre Can verletzte sich schwer.

Borussia Dortmund hat die womöglich letzte Chance auf einen spannenden Titelkampf in der Bundesliga vergeben. Trotz einer starken und mutigen Leistung verlor der BVB gegen den FC Bayern München mit 2:3 (1:0) und liegt in der Tabelle jetzt elf Punkte hinter dem Tabellenführer.

Noch schlimmer als die Niederlage selbst wiegt aber der langfristige Ausfall von Kapitän Emre Can. Der Abwehrspieler verletzte sich bereits in der ersten Hälfte in einem Laufduell mit Luis Diaz am Knie und zeigte sofort an, dass etwas Schwerwiegendes passiert sein musste.

Zwar konnte Can nach einer längeren Behandlungspause zunächst weiterspielen, musste aber noch vor der Halbzeitpause dann doch ausgewechselt werden. Ramy Bensebaini kam für ihn ins Spiel.