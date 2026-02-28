Fußball
Borussia Dortmund: Kapitän Emre Can verletzt sich im "Klassiker" gegen den FC Bayern schwer
- Aktualisiert: 01.03.2026
- 12:08 Uhr
- ran.de
Borussia Dortmund kassiert im "Klassiker" gegen den FC Bayern nicht nur eine bittere Niederlage. Kapitän Emre Can verletzte sich schwer.
Borussia Dortmund hat die womöglich letzte Chance auf einen spannenden Titelkampf in der Bundesliga vergeben. Trotz einer starken und mutigen Leistung verlor der BVB gegen den FC Bayern München mit 2:3 (1:0) und liegt in der Tabelle jetzt elf Punkte hinter dem Tabellenführer.
Noch schlimmer als die Niederlage selbst wiegt aber der langfristige Ausfall von Kapitän Emre Can. Der Abwehrspieler verletzte sich bereits in der ersten Hälfte in einem Laufduell mit Luis Diaz am Knie und zeigte sofort an, dass etwas Schwerwiegendes passiert sein musste.
Zwar konnte Can nach einer längeren Behandlungspause zunächst weiterspielen, musste aber noch vor der Halbzeitpause dann doch ausgewechselt werden. Ramy Bensebaini kam für ihn ins Spiel.
BVB: Kreuzbandriss bei Emre Can
Nach dem Spiel verließ Can das Stadion auf Krücken, eine Diagnose stand zunächst aus. Sein Vereinskollege Nico Schlotterbeck klang im Interview bei "Sky" allerdings wenig optimistisch. "So wie es aussieht, haben wir ja auch unseren Kapitän verloren", sagte er.
BVB: Kovac ordnet Schlotterbecks wildes Spiel ein
Trainer Niko Kovac wurde noch deutlicher. "Der Doc hat kein gutes Gefühl, die ersten Untersuchungen sind nicht ganz positiv", sagte er. Auf Nachfrage, ob es sich um einen Kreuzbandriss handeln könnte, ergänzte der Kroate: "Es sieht so aus, er (Can) hat auch etwas gehört."
Das schlechte Gefühl des Team-Arztes bestätigte sich einen Tag nach dem Spiel.
Für Can wäre es der zweite langfristige Ausfall in dieser Saison. Aufgrund von Adduktorenbeschwerden hatte der 32-Jährige bereits die Klub-WM im Sommer sowie die ersten Wochen der neuen Saison verpasst. Erst Anfang November feierte er sein Saisondebüt.