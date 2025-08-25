Anzeige
Bundesliga-Auftakt

Borussia Dortmund: Kabinen-Eklat um Eltern von Jobe Bellingham - BVB zieht Konsequenzen

  • Veröffentlicht: 25.08.2025
  • 11:16 Uhr
  • ran.de

Nach dem Saisonauftakt krachte es vor der BVB-Kabine offenbar zwischen Sebastian Kehl und den Eltern von Jobe Bellingham. Borussia Dortmund reagierte nun mit ersten Konsequenzen.

Nach dem enttäuschenden Bundesliga-Auftakt beim FC St. Pauli (3:3) ist es bei Borussia Dortmund offensichtlich zu einem Eklat rund um die Eltern von Jobe Bellingham gekommen. Das berichtet "Sky".

Demnach haben Vater Mark, der auch Bellinghams Berater ist, sowie Mutter Denise nach dem Spiel den Kabinentrakt im Millerntor-Stadion aufgesucht, nachdem Sicherheitskräfte sie erkannt und hereingelassen hatten. Anschließend hätten sich die Eltern einen Streit mit Sportdirektor Sebastian Kehl geliefert.

Dabei sei es um die frühe Auswechslung ihres Sohnes gegangen, zudem wurde die "biedere und unkreative Spielweise" des BVB kritisiert, wie es heißt.

Trainer Niko Kovac hatte Bellingham bereits in der Halbzeit ausgewechselt, im Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen am vergangenen Montag war der 30-Millionen-Euro-Neuzugang nur von der Bank gekommen.

Die Dortmunder selbst sollen mit dem Auftritt der Eltern überhaupt nicht einverstanden gewesen sein, gegenüber "Sky" meldete sich Kehl am Sonntag zu Wort und wies die Familie Bellingham zurecht.

"Wir sind alle enttäuscht über das Ergebnis gestern. Und trotzdem ist und bleibt der Aktivenbereich bei uns Spielern, Trainern und Verantwortlichen vorbehalten, nicht Familien und Beratern. Das wird es nicht noch einmal geben. Darüber haben wir alle Beteiligten klar informiert", wird er zitiert.

Eklat um Bellingham-Eltern: BVB zieht Konsequenzen

Auch BVB-Boss Lars Ricken äußerte sich und kündigte Konsequenzen an: "Wir werden künftig darauf achten, dass zum Bereich um die Kabine ausschließlich Spieler, Trainer und Funktionäre Zutritt haben, damit wir gar nicht erst in die Situation kommen, solche Vorfälle kommentieren zu müssen", erklärte er bei "Sky".

Gleichzeitig betonte er das gute Verhältnis zur Familie Bellingham: Man habe "über Jahre ein Vertrauensverhältnis" aufgebaut. Nach dem Spiel habe die Familie "im Gang zur Kabine gestanden und emotional mit Sebastian gesprochen, was aber aufgrund dieses Verhältnisses überhaupt kein Problem" gewesen sei.

Mittlerweile sei die Angelegenheit auch geklärt: "Kein Drama", entwarnte Ricken.

Jobe Bellingham, Bruder des früheren BVB- und aktuellen Real-Madrid-Profis Jude Bellingham, war im Sommer vom Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland gekommen. Sein Debüt feierte er bereits bei der FIFA Klub-WM.

